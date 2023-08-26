 中美博弈 “棋子”意大利很为难 | 经济纵横 | DW | 26.08.2023

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经济纵横

中美博弈 “棋子”意大利很为难

出于对经济依赖、地缘战略、贸易平衡等多方面因素的考量，意大利正在犹豫是否退出中国的“一带一路”。但是，退出过程的艰难以及之后的后果，也让罗马方面举棋不定。

意大利现任总理梅洛尼执行亲美外交路线。图为今年7月，梅洛尼在白宫和拜登会谈

意大利现任总理梅洛尼执行亲美外交路线。图为今年7月，梅洛尼在白宫和拜登会谈

（德国之声中文网）2019年，意大利与中国签署了"一带一路"合作备忘录，是西方七国集团中唯一一个这么做的国家。当时，意大利政界、商界都憧憬着意中合作蕴藏的巨大商机，期待能给疲软的意大利经济注入强心针，大幅提升对华出口贸易额。

然而，四年多过去了，意大利的"中国热"明显降温。意大利国际政治研究所(ISPI)的中国问题专家、经济学教授阿米吉尼(Alessia Amighini)在接受德广联采访时就指出，如今意大利从中国进口的货物依然显著高于向中国出口的商品额。

阿米吉尼认为，当年意中两国签署协议，主要是对北京方面有着重大战略意义。"对习近平而言，让美国人看到意大利签了这份协议十分重要。这完全就是一场博弈，而我们不过是傀儡，真正的两名棋手在华盛顿和北京。我们意大利就是送给北京的一份礼物，好让他们展示给美国人看。"

不过，在此后四年时间里，意大利经历了三届政府，其地缘战略方针自然也发生了剧变。现任总理梅洛尼(Giorgia Meloni)走亲美外交路线。早在去年选战期间，梅洛尼就一再表示反对与中国的"一带一路"合作协议。今年7月，她在首次到访美国白宫后接受福克斯电视台采访，表示将在12月之前做出是否退出"一带一路"之决策。她在采访中还对中国的体制提出了批评："我们的企业如果被政府要求交出数据，他们是不必奉行的。这就是我们和中国的不同。"

作为右翼民粹政党"意大利兄弟党"主席，梅洛尼对现有全球化体系也颇有微词。她认为，全球贸易只有在对所有参与者都公平时，方能称得上自由。"要是我们和那些不愿遵从同样规则、不具备同等标准的人做生意，那么我们的经济就会面临大问题。我们必须要考虑这一点。"

意大利考虑低调退出一带一路

中国影响力难以阻挡 

不过，意大利要想退出"一带一路"，同样面临不小的阻力。中国问题专家阿米吉尼就认为，届时北京方面必然会有所回应，"他们总得做点什么让大家看到我们（因为退出）而遭受了负面影响。"但是，北京的具体反制手段会是什么，暂时没人能说清。

意大利政府现在面对的局面十分棘手。就算梅洛尼政府在12月决定退出、让"一带一路"协议在2024年自然到期，也无法阻挡中国的政治经济影响力进一步扩张。

就在今年5月，意大利西北部小城阿斯蒂与中国南阳市签署了友好城市协议。阿斯蒂还与中国国资企业中国电信签有合约，计划开展"智能城市"项目。尽管签约双方都刻意保持低调，但是阿米吉尼对德广联指出，中国方面选取小城阿斯蒂开展合作绝非偶然："智能城市项目中的移动基站会处理大量的重要战略数据"。

这位中国问题专家认为，北京现在显然改变了策略，力争在没太多人关注的地方悄悄慢慢推进，"重要的是，他们在往前推进。中国人一点都不着急。"

（德广联、德新社）

只要中国有钱 意大利就不担心

丝绸之路上的意大利

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