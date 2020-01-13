中美协议内容将曝光 白宫强调不会降关税

(德国之声中文网) 美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦周二(1月14日)在一份声明中驳斥有新闻报导说第一阶段协议将降低对中国商品的关税，强调协议中没有这样的内容。

声明说：「协议唯一非公开的部分是一份机密附件，里面有详细的购买金额。」

美国东部时间周三，协议预计将在白宫由美国总统特朗普与中国副总理刘鹤签署。根据路透社引用消息人士报导，作为贸易战休战的一部分，中国已承诺在未来两年内从美国购买近800亿美元的制造业产品。

其中一位知情人士说，制成品的增长包括大量购买汽车、汽车零件、飞机、农业机械、医疗设备和半导体。虽然未提到任何具体供应商，但飞机可能是由美国第一大出口商波音公司所制造。

消息人士还透露，即将签署的协议内容中，中国还将购买超过500亿美元的能源供应。并在两年内增加购买约350亿美元美国服务商品。

知情人士说，第一阶段协议还要求中国在两年内增加对美国农产品的购买，增加约320亿美元，或每年增加约160亿美元的量。如果再加上2017年美国农业出口到中国240亿美元的基准，就能达到美国总统特朗普早前表示要达到中国每年购买400亿美元农产品的目标。

参议院民主党领导人舒默（Chuck Schumer）在一封信中警告特朗普，一项薄弱的协议不能解决他所谓的中国「掠夺贸易行为」和结构性不公平贸易现象，而且有可能在未来几年伤害美国劳工和企业。

他告诉记者，中国是贸易协议的真正赢家。他也说购买美国大够的承诺有疑虑，因为北京已经签署了从阿根廷和巴西购买大豆的长期合约。

大采购现实吗?

2017年中美贸易战前，中国进口的美国商品和服务额度约1860亿美元。中国目前的承诺远高于这个数字，也让人怀疑是否能够成真。特别是中国今年购买了非美国的大豆，并暂停了在全国范围内实施汽油与乙醇混合的计划，引发了人们对这些目标的质疑。

分析人士和贸易商怀疑中国能否承受如此大的商品购买增长，并对如此严重依赖美国有关的价格和供应风险表示担心。

莱特希泽及其他来自日本和欧盟的贸易代表周二也锁定了中国的补贴。他们说那是扭曲全球经济的行为，并提出了新的全球贸易规则来解决这种做法。北京对国有企业的补贴将在第二阶段美中贸易协议中解决，但目前尚不清楚何时开始谈判。

夏立民/杨威廉(路透社、法新社)