中美半導體大戰：封殺美光，韓企得利？

（德國之聲中文網）美國半導體公司美光（Micron）未通過中國的網路安全審查，遭到禁購；韓國官員週一（5月22日）表示，韓國企業的後續因應做法應由企業自行判斷。對此，英國《金融時報》解讀，韓國政府不願意貿然涉足美中爭端，而是要依從企業的決定。

韓聯社報導，韓國產業部副部長張瑛真說，中國針對的對象並非韓國企業，因此新措施不會對韓企帶來重大損害；被問及韓國政府是否有應對措施，他認為無需由政府告訴企業該怎麼做，「相信作為跨國公司的三星電子和SK海力士將兼顧兩方利益進行綜合考量」。

《金融時報》上月曾引述匿名知情者說法指，美國要求韓國，如果中國禁購美光產品，韓國政府應敦促晶片廠商不要增加對中國的銷售；5月22日又稱，韓國最新的表態暗示了當局將不插手此事，不會阻止韓企填補市場空缺。

中國外交部發言人毛寧22日被問及如何回應美方要求韓國企業「不要將韓國半導體作為美光的替代品出售給中國」，她表示：「美方脅迫其他國家搞對華出口限制，完全是為了維護自身霸權利益……我們堅決反對這種做法，也希望有關國家政府和企業同中方一道，共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定。」

美光被禁 韓企獲益？

美光公司生產動態隨機存取記憶體（DRAM）和閃存晶片（NAND），主要的競爭對手包含韓國的三星電子、SK海力士以及日本的鎧俠公司。

中國以「網路安全隱患」為由，要求「關鍵信息基礎設施」相關企業停止採購美光產品；但有分析師認為，美光在中國的客戶大多是消費性電子公司，而非基礎建設供應商，因此受到的衝擊不大。

此外，美光跟其他美國企業相比，較不依賴中國市場。彭博社分析，2022年美光的中國市場佔全公司營收的比例為11%，輝達（NVIDIA）為21%，超微（AMD）和英特爾（Intel）各為22%和27%，博通（Broadcom）與高通（Qualcomm）則分別為35%和64%。

儘管如此，美光被中國封殺的消息仍引發股價震盪，22日一度重挫5%，最終以下跌2.8%作收。相較之下，三星電子、SK海力士的股價微幅上漲，分別上升0.2%與0.9%。

路透社分析指出，短期內看起來，美光的競爭對手會因此獲益，但地緣政治衝突日益加劇，也讓半導體產業蒙上陰影。韓國投資顧問公司Meritz Securities的分析師金善宇（Kim Sun-woo，音譯）指出，在美中角力下，韓國的晶片廠「被夾在中間，面對來自各方的困擾」。

韓國的微妙處境

三星、海力士和台積電都有從美國進口晶片製造設備；去年10月，美國宣布限制晶片製造技術出口至中國時，曾給這些公司1年的豁免權，允許其獲取美國設備繼續在中國生產。此豁免權是否延續，仍不清楚。

在韓國總統尹錫悅執政下，韓國有逐漸朝美國靠攏的跡象，參與了多項由美國主導、排除中國的經濟同盟，例如「晶片四方聯盟」（Chip 4）和「印太經濟框架」（IPEF）。不過，韓國並不像日本、荷蘭等國，至今並未跟進美國對中國的晶片科技出口限制。

《華爾街日報》22日指出，任何來自美國的壓力，都會衝擊韓企和韓國政府，因為韓國在中國有許多投資。中國是韓國最大的貿易夥伴，三星與海力士都有在中國設廠，2間企業加起來，總共在中國生產了全球22%的NAND閃存晶片。

《日經亞洲》也指出，美光事件會讓韓國企業陷入兩難。伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）的分析師李馬克（Mark Li）認為，中國國內的記憶體供應商在技術與產能方面缺乏競爭力，勢必要尋求三星、海力士、鎧俠等外國企業當作美光的替代；然而，這些企業都是美國盟友，它們不顧美國壓力、利用美光被禁而在中國擴張的可能性並不高。

美国为何大举投资芯片行业？

（綜合報導）

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