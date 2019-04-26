中美北京会谈未能取得具体成果

(德国之声中文网) 中美两方的贸易代表周二于北京展开新一轮的贸易谈判，而双方在面对媒体询问时，都对外表示执行机制与消除现有关税是目前双方谈判中最关键的症结点。美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 周二 (4月30日) 表示，他希望能在接下来两轮的中美贸易谈判中取得重大进展。 他说: 「中美双方代表将从今天起在北京会面，中国副总理刘鹤下周则会前往华盛顿参与很可能是最后一轮的谈判。 」

北京与华盛顿过去几周不断重申双方在知识产权与强迫技术转移两个议题上的谈判持续取得进展，并说这些进展可望帮助结束贸易争端。然而，仍有美国官员私下向路透社表示最终协议的执行机制与消除现有关税的时程仍是谈判的症结。

美国农业部长桑尼·珀杜 (Sonny Perdue) 在华盛顿的一场记者会上表示: 「强制执行是协议成功与否的关键，因为如果其中一方没有意愿遵守协议的话，单单签署一只文件对他们来说很容易。 中美贸易最终协议中，应该包含任何一方若没遵守协议内容得承担的后果。」

中国官员也表示他们将执行机制视为最终协议中很重要的一环，但也表示该机制应该约束中美双方，而不是只约束中国。 一名了解内情的中国官员告诉路透社: 「现在谈判的重点，是最终协议中包括保障协议内容确实落實的条文。 我们必须降低违反承诺的可能性。 」

另一名熟知内情的中国官员则表示，目前认定谈判已进入最终阶段还言之过早，但中美双方确实都在努力向前「迈进」。 另一方面，美方的消息人士指出美国何时取消对价值2500亿美元的中国进口商品课的关税，会是双方谈判中的最后几个项目。

美中贸易全国委员会的资深副总裁艾尼斯 (Erin Ennis) 告诉路透社，最终协议必须解决美国提出的智能产权窃取与强迫技术转移等问题，但也需要能解除中美双方因贸易战而增加的关税。 她说: 「最终协议必须包含移除关税的计划，因为这可能影响美国制造的产品之竞争力。 」

共和党参议员卢比奥 (Marco Rubio) 则警告如果最终协议是建立在中国购买更多美国农产品，或是最终协议并无包含执行机制的话，这对美国来说都是无法接受的。 他说: 「如果你无法透过这个协议在未来5到10年去解决重点产业中的一些争端，那这不只是一个很糟的协议，而是一个灾难性的协议。 」

美国总统特朗普曾在4月4日表示，中美贸易代表可能需要4周达成最终协议。 而他上周则说他在近期会与中国国家主席习近平于白宫会面，让外界认定中美将很快达成最终贸易协议。 姆努钦周一（4月29日）对福克斯商务电视台表示，「我们希望在中国和华盛顿举行的未来两轮谈判中走到达到这一点：或者向总统建议批准交易，或者不予接受。 」他表示，不过，要走到那一步，尚有某些工作得完成。

另一方面，中国外交部长王毅周二 (4月30日) 向一群前美国议员表示，中美两国的利益是紧紧相连的。 他说: 「中美两国的贸易团队在最近几个月进行了多轮的高层级会晤，并达成了不少正面发展。 中国希望双方能持续努力、排除歧见并达成一个双赢的协议。 」

杨威廉/罗法 (路透社/美联社)