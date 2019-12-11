中美初步贸协有谱 传特朗普已签署

(德国之声中文网) 传闻中美贸易谈判团队达成第一阶段贸易协议，美国将暂缓原定于12月15日对中国商品课征关税。美国媒体彭博社引述消息人士指出，美国总统特朗普已经在协议上签名。华尔街日报引述多名消息人士指出，确认特朗普已经同意收回部份关税，以换取中国的让步，例如扩大购买农产品。一名知情人士表示，如果消息属实，美国贸易谈判代表莱特希泽与中国驻美大使崔天凯预计会在周五至少就协议的大纲做签署。

路透社引述一名消息人士指出，美国除了会暂缓原定在12月15日对价值1600亿美金的中国商品课征的关税，也会收回部份已经实施的关税。

中国则是同意在2020年，购买价值500亿美金的美国农产品作为回报。这个数额相当于中美贸易战开始之前，也就是2017年的两倍。

白宫目前为止尚未发出任何正式声明，也因此让外界更加怀疑，协议是否真的已经获得双方同意。

路透社引述两位熟悉谈判状况的消息人士指出，周四稍早美国谈判团队认为，为了确保十月向外界承诺的第一阶段贸易协议可以成真，提议暂缓原定12月15日加征的关税，并且将目前为止对中国商品加征的关税减半。

10月11日，特朗普在白宫接待中国副总理刘鹤，并且在记者会上宣布，中美已经达成「第一阶段贸易协议」，内容包括知识产权、金融服务、以及中国购买价值400亿到500亿的美国农产品。特朗普当时也说，会很快的公开协议的书面文件。

罗法/杨威廉(美联社、路透社等)