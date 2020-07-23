 中美冲突、新冠疫情：国际金价创新高 | 经济纵横 | DW | 27.07.2020

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经济纵横

中美冲突、新冠疫情：国际金价创新高

7月27日，国际市场黄金价格升至历史最高水平。对新冠疫情导致经济崩盘的担心为金价蹿升的主要原因；此外，中美冲突不断激化也是重要推手。

德国联邦银行的黄金储备

德国联邦银行的黄金储备

（德国之声中文网）周一凌晨，黄金价格一度攀升至每盎司1944.71美元，超过了2011年创下的迄今最高水平（1921美元）。此后，金价曲线有所下降，但仍以1932美元的价格收盘。

这样，今年以来，金价已上涨逾25%。金价涨势尤以6月中旬起为甚。

尽管被视为危机货币，新冠疫情爆发初期，金融市场上，黄金尚曾走低。3月初，每盎司售价一度低于1500美元。

除对新冠大流行瘟疫导致萧条的忧虑外，黄金受欢迎程度提高还有其它原因。其中包括国家和企业增加负债，以及利息持续低下。

近20年国际金价趋势图 (单位：美元/盎司)

近20年国际金价趋势图 (单位：美元/盎司)

美中冲突亦推高金价

投资公司BullionVault首席经济学家阿什（Adrian Ash）对德国之声表示，利息和债券红利低下使作为一种投资手段的黄金具有吸引力，此外，"受和平时期史无前例的国家举债规模推动的对通胀的预期"使黄金成为一种有利可图的投资手段。

市场观察家们指出，愈益尖锐的美中冲突以及走弱的美元是金价趋高的另一推力。

作为对美方关闭中国一领事馆的报复，北京关闭了在中国西南城市成都的美国领事馆。高盛金融集团分析家郝西（Chris Hussey）表示，"投资人仔细观察冲突激化的每一个信号"，这一点人们也可以从金价上看出。

凝炼/乐然（德新社、路透社）

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