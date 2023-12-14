中美军事对话何时恢复？

（德国之声中文网）《金融时报》12月14日报道称，在11月拜习会前，双方高级国防官员曾在华盛顿秘密会晤。

该报引述知情人士称，美国国防部副助理部长查斯（Michael Chase）与中国驻美国使馆国防武官少将刘展当时在华盛顿举行会晤。五角大楼最初向北京提议后，双方就2024年的一系列高级别军事互动进行谈判。

报道称，由于中国前国防部长李尚福被免职后，新任人选尚未确定，一些美国官员希望中国同意由美国参谋长联席会议主席布朗（CQ Brown）与中国同级别官员进行联络。美方还希望重启海上军事安全磋商机制（Military Maritime Consultative Agreement）。此外，美方希望安排美军印太司令部司令、海军上将阿奎利诺（John Aquilino）与中国同级别官员会晤。

报道同时引述中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）表示，查斯与刘展的会晤等为美中之间1月举行"国防部工作会晤机制"（DPCT）铺平道路。该机制用于筹备未来的高级别军事互动。

中国国防部发言人吴谦11月30日曾表示，根据两国首脑共识，双方将恢复两军高层沟通、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议，开展中美两军战区领导通话。他表示，两国防务部门正就此保持沟通协调。

美国官员：会谈最迟数月内举行

据Politico网站12月13日引述不具名的美国国防部门官员称，正在进行对话以便将高级别官员会晤列入日程，但也有官员对进展缓慢感到沮丧。

该网站还报道称，美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）上周在华盛顿的一次活动上表示，美中双方正在磋商"互动的日程会是什么样的，次序如何" 。他表示，会谈最迟将在数月内举行。

五角大楼发言人莱德（Pat Ryder）周二表示，国防部专员和政策团队正在协调相关会晤事宜。"我们多次强调确保高级别沟通的重要性，以降低和避免误判。"

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

由于台海和南中国海的冲突潜力，两国之间擦枪走火的风险一直存在。上周，中国军方称，美国海军一架巡逻机飞越台湾海峡，解放军战机则予以"跟监警戒"。

本周，美国批评中国阻挠菲律宾船只前往第二托马斯礁（中国称仁爱礁）运送补给。而《解放军报》发表的一篇评论文章则批评"菲方行径与外部势力挑唆怂恿脱不了干系"，"个别霸权大国为搞'大国竞争'，千方百计在南海挑唆滋事、制造分裂、煽动对抗，甚至公然为菲非法侵权挑衅行径站台背书"。

美国国家安全顾问沙利文则在上周末与日韩举行三边会议后表示，美国及其亚洲盟国将"继续为台湾海峡的和平稳定以及东中国海、南中国海的航行自由挺身而出"。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。