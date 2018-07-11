中美再谈判无期 「贸易战」影响难计

(德国之声中文网) 美国财政部一位高层官员周二(7/17)表示，本周末二十国集团(G20)财长和央行行长即将在阿根廷举行会议，美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin)并没有在期间安排与中国官员举行正式的双边会晤。

不过，该官员表示，姆努钦有机会在G20小组会议、晚宴和非正式场合与中国官员互动，讨论中美贸易争端。

财政部官员表示，姆努钦已经准备好与中国重新谈判，但不用一定得透过G20国财政会议中安排正式双边会议达成。

这位官员说：「部长和中国官员有实质联繫管道，因此在本次会议上没有必要举行正式的双边会谈。」

该官员表示，姆努钦将在1小时的会议中与7大工业国（G7）讨论中国的贸易行为。

这位官员补充说，会议将提出许多西方工业强国担忧中国工业补贴、出口信贷和借贷给发展中国家所造成影响。

姆努钦上周告诉美国国会议员，特朗普政府准备重启与中国的谈判以解决贸易问题，但前提是北京方面愿意为其政策「努力认真进行结构性改变」。

中国方面，以国务院副总理刘鹤为首的贸易谈判未能平息贸易争端後，外界好奇有「救火队长」的副主席王岐山何时会出面?亦或是像「中兴案」需要国家主席习近平再次亲自出马灭火?

美国和中国已互对彼此进口的340亿美元商品徵收关税。特朗普表示，除非北京同意改变其知识产权做法和高科技工业补贴计划，不然美国将对价值超过5000亿美元的中国商品徵收关税。这个数字涵盖了所有从中国进口的商品。

美国经济受到伤害？

美国联准会主席鲍威尔 (Jerome Powell)周二表示，美国与中国，欧盟和其他主要贸易伙伴的「贸易战」对美国经济造成的影响很难预测。

鲍威尔表示，最近的数据显示，比起1月至3月期间，「第二季度的经济增长强劲」，商务部估计这一增长率为2％。他将2018年上半年的稳健增长归功于「就业持续增长、税后收入增加、和家户态度乐观」，这些都推动了消费者支出的增长。

他也说，企业表现出「健康」成长。美国住房建设比过去几年更有发展，而且海外经济体还在扩张，对美国商品的需求保持稳定。

虽然如此，但是日前报导，「贸易战」已经开始影响特定产业，像是汽机车和农业。

中国准备抵制美货？

根据《金融时报》6月27日至7月10日问卷调查，「中国消费者准备在中美发生贸易战情况下抵制美国商品。」中国300个城市2千名受访者中，有54％「很可能」或「肯定会」停止购买美国商品。只有13％的人表示不会。其馀33％的人表示不确定或没有购买美国商品。

虽然中国政府过去曾发起抵制日韩产品，这也被指为「贸易战」中国可能採取的措施，但中国官方目前仍未呼吁抵制美国商品。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



夏立民/罗法 (路透社、德新社等)