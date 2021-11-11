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作为２１世纪全球两大强国，中美既是伙伴又是对手。
美国仍是全世界头号经济强国，在国际政治舞台上也扮演着决定性角色。中国实现经济腾飞，已经成为仅次美国的第二大经济体，在国际和地区政治问题上，没有中国的参与和合作，已经很难达成一致。此外，中国是美国的第一大债主，同时，美国又是中国最重要的出口市场。中美之间的关系密切且复杂。
距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。
彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。
在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
美国卡特中心近期对3000名中国网民进行了调查，问询他们对于美国和中国国际形象的看法。结果显示，超过6成受访网民对美国的看法比较负面，同时，近8成对中国的海外形象很有信心。
美国一艘核潜艇10月初在南中国海撞击了“不明物体”受损。现在美国海军确认潜艇撞上了一座海底山脉。此外，美军派遣了侦察机前往相关地区探寻放射性物质，引发了外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。
台湾总统蔡英文上周在接受CNN采访时首度证实目前有美军驻守在台湾。《南华早报》引述中国军方匿名人士的消息称，北京方面很清楚台美之间存在非官方性质的防务交流，但随着蔡英文的公开证实，中美之间“保持低调的谅解被打破了”。
罗马20国集团峰会期间，美国国务卿布林肯同中国外长王毅举行了历时一个小时的会谈，这也是阿拉斯加会谈不欢而散后，中美高级官员的首次面对面会谈。美国国务院一名官员称，会谈是在“坦诚氛围”中进行的。
本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
台湾总统蔡英文26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。此话一出引起中国政府强烈批评，过去曾说美军驻台是「底线」的环时总编胡锡进也被网民点名回应。
东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
美国联邦通信委员会再次挥刀斩向中国企业，吊销中国国企中国电信在美经营权。中国电信60天内需停止服务，其近20年在美运营的历史将画下句点。
中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。美国财政部指出，耶伦在会谈中 "坦率提出了关切问题"。
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