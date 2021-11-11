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中美关系

作为２１世纪全球两大强国，中美既是伙伴又是对手。

美国仍是全世界头号经济强国，在国际政治舞台上也扮演着决定性角色。中国实现经济腾飞，已经成为仅次美国的第二大经济体，在国际和地区政治问题上，没有中国的参与和合作，已经很难达成一致。此外，中国是美国的第一大债主，同时，美国又是中国最重要的出口市场。中美之间的关系密切且复杂。

FILE PHOTO: U.S. Trade Representative Katherine Tai testifies before the Senate Finance Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., May 12, 2021. Susan Walsh/Pool via REUTERS//File Photo

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 11.11.2021

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
DAVOS, 17.01.2017 - Chinese President Xi Jinping (R) meets with U.S. Vice President Joe Biden in Davos, Switzerland, Jan. 17, 2017. (/Lan Hongguang)

拜习会前暗潮汹涌 台上合作台下竞争 11.11.2021

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
--FILE--Waste gas is emitted from a chimney in heavy smog in Changchun city, northeast Chinas Jilin province, 26 January 2013. Emissions from motor vehicles, coal-burning and cooking contributed to the dense smogs in Beijing in January, according to research results issued Sunday (3 February 2013). The three factors made up 50 percent of the contributions to the five heavy smogs last month, according to the research of the hazes cause and control group under the Chinese Academy of Sciences (CAS). The motor vehicles are blamed for nearly a quarter of the capitals PM2.5, or airborne particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter. Coal burning contributed to 20 percent of the PM2.5, noting dust from construction sites should also be further brought under control. The Beijing-Tianjin-Hebei area should focus on limiting industrial production and improving the process of coal burning, enhancing desulfurization, denitration and dedusting in the burning process. The research group spotted hazy weather in the Beijing-Tianjin-Hebei area in the periods of January 6-8, January 9-15, January 17-19, January 22-23 and January 25-31. During the period from January 25 to 31, PM2.5 reading of more than 300 micrograms per cubic meter lasted for over 50 hours, the research result shows.(Imaginechina via AP Images)

分歧放一边 中美强化气候行动合作 11.11.2021

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。
RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令 10.11.2021

彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
8. April 2015 Japanese Defense Minister Gen Nakatani (L) and US Defence Secretary Ashton Carter (R) shake hands after their joint press conference at the Defence Ministry in Tokyo on April 8, 2015. Carter is on a three-day visit to Japan. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

日本前防务大臣将出任人权事务首相辅佐官 08.11.2021

日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
29.04.2017 Chinese soldiers touch-up a decommissioned Dongfeng 2 medium range ballistic missile on display at the Chinese Military Museum of the People's Revolution in Beijing on April 29, 2017. Chinese President Xi Jinping told U.S. President Donald Trump China is strongly against any action that would violate UN Security Council resolutions and added that the North Korean nuclear issue can be solved if all parties take responsibility and work together, according to state media. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛 06.11.2021

美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。
ZHANGJIAKOU, CHINA - MAY 21, 2021 - Aerial photo taken on May 21, 2021 shows a wind solar hybrid power plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province.

德语媒体：气候保护需要务实态度 03.11.2021

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
Zwei Flaggen symbolisieren die Beziehungen zwischen China und den USA. (Themenbild, Symbolbild)

调查：中国网民怎么看美国和中国？ 03.11.2021

美国卡特中心近期对3000名中国网民进行了调查，问询他们对于美国和中国国际形象的看法。结果显示，超过6成受访网民对美国的看法比较负面，同时，近8成对中国的海外形象很有信心。
In this Dec. 15, 2016, photo, provided by the U.S. Navy, the Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Puget Sound Naval Shipyard for sea trials following a maintenance availability. A Navy official says a submarine that collided with an unknown underwater object in the South China Sea has arrived in port at Guam. The Navy says the USS Connecticut was conducting routine operations when it struck the object on Oct. 2, 2021. (Thiep Van Nguyen II/U.S. Navy via AP)

美核潜艇确认撞山 南海是否遭遇核泄漏? 02.11.2021

美国一艘核潜艇10月初在南中国海撞击了“不明物体”受损。现在美国海军确认潜艇撞上了一座海底山脉。此外，美军派遣了侦察机前往相关地区探寻放射性物质，引发了外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。
Taiwanese President Tsai Ing-wen delivers a speech during National Day celebrations in front of the Presidential Building in Taipei, Taiwan, Sunday, Oct. 10, 2021. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

蔡英文证实美军驻台打破美中40年“相互默契” 01.11.2021

台湾总统蔡英文上周在接受CNN采访时首度证实目前有美军驻守在台湾。《南华早报》引述中国军方匿名人士的消息称，北京方面很清楚台美之间存在非官方性质的防务交流，但随着蔡英文的公开证实，中美之间“保持低调的谅解被打破了”。
US Secretary of State Antony Blinken, left, and Chinese Foreign Minister, Wang Yi meet, Sunday, Oct. 31, 2021 at an hotel in Rome on the sidelines of the G20 of World Leaders Summit. (AP Photo/Tiziana Fabi, pool)

布林肯警告中国不要在台海采取单边行动 31.10.2021

罗马20国集团峰会期间，美国国务卿布林肯同中国外长王毅举行了历时一个小时的会谈，这也是阿拉斯加会谈不欢而散后，中美高级官员的首次面对面会谈。美国国务院一名官员称，会谈是在“坦诚氛围”中进行的。
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

事关重大议题 中俄领导人仅视讯参加G20峰会 30.10.2021

本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
October 10, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwanese President Tsai Ing-wen delivers a speech during the Double-Tenth National Day Celebration Ceremony, following Chinese President Xi JinpingÃ¢â¬â¢s vow to unify Taiwan by peaceful means. The self ruled island has been facing intensifying military threats from China including record number of fighter jets cruising around Taiwan, whilst building better relations with the US, Australia, Japan and European countries including Lithuania, Poland and the Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

蔡英文证实美军驻台 北京批美「切香肠」 29.10.2021

台湾总统蔡英文26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。此话一出引起中国政府强烈批评，过去曾说美军驻台是「底线」的环时总编胡锡进也被网民点名回应。
STYLELOCATIONU.S President Joe Biden takes part in the virtual US - ASEAN Summit from the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building at the White House, October 26, 2021 in Washington, D.C. Washington United States of America - ZUMAp138 20211026_zaa_p138_001 Copyright: xAdamxSchultz/WhitexHousex

拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中 28.10.2021

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
14.10.2020, China: ©/MAXPPP - BEIJING, CHINA - OCTOBER 14: People visit the stand of during PT Expo China (PTEXPO) at China National Convention Center on October 14, 2020 in Beijing, China. (Photo by VCG) Foto: MAXPPP |

忧安全风险 美撤销中国电信运营权 27.10.2021

美国联邦通信委员会再次挥刀斩向中国企业，吊销中国国企中国电信在美经营权。中国电信60天内需停止服务，其近20年在美运营的历史将画下句点。
Chinese President Xi Jinping, right, and Vice Premier Liu He attend a meeting with delegates from the 2019 New Economy Forum at the Great Hall of the People in Beijing Friday, Nov. 22, 2019. (Jason Lee/Pool Photo via AP) |

刘鹤与耶伦通话 双方强调各自关切点 26.10.2021

中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。美国财政部指出，耶伦在会谈中 "坦率提出了关切问题"。
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