作为２１世纪全球两大强国，中美既是伙伴又是对手。

美国仍是全世界头号经济强国，在国际政治舞台上也扮演着决定性角色。中国实现经济腾飞，已经成为仅次美国的第二大经济体，在国际和地区政治问题上，没有中国的参与和合作，已经很难达成一致。此外，中国是美国的第一大债主，同时，美国又是中国最重要的出口市场。中美之间的关系密切且复杂。