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作为２１世纪全球两大强国，中美既是伙伴又是对手。
美国仍是全世界头号经济强国，在国际政治舞台上也扮演着决定性角色。中国实现经济腾飞，已经成为仅次美国的第二大经济体，在国际和地区政治问题上，没有中国的参与和合作，已经很难达成一致。此外，中国是美国的第一大债主，同时，美国又是中国最重要的出口市场。中美之间的关系密切且复杂。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
有望成為新一屆眾議院議長的共和黨議員麥卡錫20日表示，未來將組建一個關於中國的委員會，並阻止中國在美國境內設立服務站。他批評拜登政府未有效對抗中國。
有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。
德语媒体纷纷聚焦本周一在巴厘岛举行的拜习会。有报刊称这次会晤非常重要，美中对话符合全世界的利益。同时，也有评论指出了这次会晤的局限性：它无法改变美中大国竞争的主旋律。
中美领导人11月14日在印尼巴厘岛会晤，受到全球舆论聚焦。有媒体关注“拜登感冒了，习近平仍与他热情握手”所透露出的信息；有媒体指出，这次会面可能成为中美关系中的一个拐点；也有媒体分析了拜登的策略，即强调莫斯科与北京之间的分歧。
早在分别担任美国副总统和中国国家副主席时，拜登和习近平就已经有过接触。但11月14日的中美首脑峰会上，尽管两人在镜头前握手寒暄，但似乎还是看不出老友相逢的喜悦。
白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登認為美中正在激烈競爭，但不該演變成衝突或對抗。兩國領導人究竟希望藉由這場會晤，達成什麼目標？
本周一，印度尼西亚巴厘岛举行G20峰会前夕，美国总统拜登将同中国党和国家领导人习近平举行面对面的会谈。专家普遍认为，会谈是为中美紧张关系加筑"防护栏"，以防止局面失控，但双边关系则很难取得实质性的改善。
受北京严苛清零政策以及中美关系日趋紧张的影响，苹果公司计划将部分手机生产线转移至印度。苹果公司同中国的不解之缘难道要走到尽头了吗？
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
二十大以后经济政策完全由习一个人说了算。因此，如果要掌握中国经济今后5-10年的走向，必须把握习近平的那一套“经济学“。
美中都將出席11月中旬在印尼舉辦為期兩週的20國集團峰會，如今拜登鬆口將與習近平面對面會談，並表明會重提台灣議題，同時將闡明美國的「每條紅線是什麼」。
美中关系持续紧绷，专家认为，中共二十大发出的最新信号表明，北京的立场不太可能出现软化。
在中美关系紧张背景下，两国外长通话讨论了中美竞争关系和俄乌战争。据中方消息，布林肯称美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则表示，美方“美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告”，而不应该“戴着有色眼镜主观臆测”，并要求华盛顿停止对华遏制、打压。
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