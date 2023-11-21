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作为２１世纪全球两大强国，中美既是伙伴又是对手。
美国仍是全世界头号经济强国，在国际政治舞台上也扮演着决定性角色。中国实现经济腾飞，已经成为仅次美国的第二大经济体，在国际和地区政治问题上，没有中国的参与和合作，已经很难达成一致。此外，中国是美国的第一大债主，同时，美国又是中国最重要的出口市场。中美之间的关系密切且复杂。
东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
上周，中国党和国家领导人习近平高调访美，并同美国总统拜登举行了峰会。这是中国外交路线的重大转折？抑或只是为了缓和同西方阵营的紧张关系、并为国内经济困境寻找出路的权宜之计？
时评人邓聿文认为，拜习会对于中国而言，比对于美国而言意义大得多，被中国舆论塑造为是对历史负责、对人民负责、对世界负责的一次会晤。同时，拜习会并不像表面呈现的那样“彬彬有礼”，双方表态依旧很强硬，习近平更是“软中见硬”。
中国商务部长王文涛周四同美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）周四举行了会谈。王文涛对美国限制半导体对华出口、制裁中国企业以及对中国商品征收惩罚性关税等问题表达了关切。
时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。
美国总统拜登与中国国家领导人习近平周三于旧金山斐洛里庄园会晤，双方就打击芬太尼、恢复军事直接交流及AI相关合作取得成果，但关于台湾问题仅各自重申立场。此外，拜登在会晤后的新闻发布会上再度称习近平为“独裁者”。
当美国总统拜登和中国领导人习近平于旧金山会面时，台海局势可能成为其谈话重点之一。北京最近对台湾的威吓力度渐增，而华盛顿则是台湾最主要的武器供应者，在两强角力的情况下，台湾军方上周也向外界展示了他们为自我防御做的准备。
当地时间周三上午11点美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的斐洛里庄园举行会晤。这是一年来美中两国元首首次举行面对面的会谈，也是6年来习近平首次访问美国。拜登在会晤中强调，“美中之间的竞争不能走向冲突”。习近平则指出，“大国竞争不是这个时代的底色”。美中两国，谁是旧金山会晤的赢家？
中美之间的经济战已经全面展开，而且不断加剧的冷战随时都有可能引爆热战。而中美两大国夹缝中的德国处境也变得更加艰难：一边是最重要的天然盟友，一边是最重要的商贸伙伴。
拜習會倒數，美中欲緩解緊張局勢。中國堅持，台灣是「中美關係第一條不可逾越的紅線」，拜登與習近平將如何談論棘手的台海問題？DW請三位來自外交、兩岸關係和經濟領域的學者做出分析。
11月15日，習近平與拜登將在全球矚目之下於三藩市舉行會晤，兩人當面對談內容或將左右今後一段時間的中美關係走勢。DW整理五大看點，試圖梳理中美關係越發難搞之際，兩國元首怎麼談？
德语媒体指出，即将登场的拜习会可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力，习近平需要与西方的贸易以挽救陷入困境的经济，拜登则希望防止美中竞争演变成真正的战争。
刚上任不久的美军参谋长联席会议主席布朗表示，自己已经向中方发去了一封介绍信函，表示自己对于双边会晤持开放态度。他还表示“不认为习近平一定想要武力夺取台湾”。随着“拜习会”即将举行，有关中美关系缓和的猜测日益增多。
中美在「拜习会」前进行了军控对话，《慕尼黑水星报》指出，这表明双方都希望管理冲突以免擦枪走火，标志着中美关系解冻。《商报》则认为，美中「熊猫外交」时代终结可被视为双边关系的进一步挫折。
下周将在旧金山APEC峰会期间登场的美中领导人会晤备受瞩目。专家指出，对此次高峰会晤的最大期待限于承诺恢复对话和稳定关系。盼望的双边关系“回暖”可能是一种奢望。
美国总统拜登同中国党和国家领导人习近平下周将在旧金山APEC峰会期间举行会谈似乎已成定局。在国际局势风云莫测的今天，中美领导人的会晤自然引起了德语媒体非同寻常的关注。
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