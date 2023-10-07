中美关系缓和?美国参议院多数派领袖访华

（德国之声中文网）民主党籍的参议院多数派领袖舒默(Chuck Schumer)在抵达上海后表示，希望此次中国之行"能够成果丰硕"。在本周早些时候，中国官方也表示，希望美国国会代表团能够为议员们的"客观理解中国"做出贡献。

除了此次国会代表团时隔四年的访问，近期美国政府高官也频频到访中国，其中包括国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多等。

不过，舒默一行的访问也笼罩在美国对华制裁的阴影下。就在前一天，美国商务部将42家中国企业列入"实体清单"，因为这些企业将"源自美国的半导体"提供给俄罗斯用于导弹与无人机的导航系统。美国企业若要向被列入"实体清单"的企业出口任何物资或服务，必须要事先申请美国政府的许可。

中国商务部10月7日指控美方此举为"典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径"，坚决反对"对中国企业的无理打压"。

拜登与习近平的上一次会面还要追溯到去年11月在印尼巴厘岛的G20峰会

为习近平拜登会晤做铺垫

在启程前，舒默的办公室对外界表示，此行将聚焦于美中贸易对等问题，同时也要维护好事关国家安全的先进科技领域的美国领先地位。此外，舒默还计划和中方讨论人权、芬太尼、中国在国际舞台上的角色等议题。此外，双方还将就具有合作潜力的领域进行探讨。

此次访问也被认为是为习近平与拜登的会晤做铺垫。美国会议员希望能够在北京与习近平会面。

中国人民大学国际关系学院教授王义桅认为，此次美国国会代表团访华说明两国关系正在改善。"如果会谈顺利，国家主席习近平就有可能会晤舒默一行，进而习近平与拜登的会晤也会具备更大的可能性。"

白宫方面表示，已经与舒默等人进行沟通，对此次访问表示了支持。在访问中国后，舒默一行还将到访韩国与日本。

(美联社)

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



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