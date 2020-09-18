 中美关系紧张升级 投资额降至9年最低 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2020

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时政风云

中美关系紧张升级 投资额降至9年最低

一项研究显示，由于双边关系紧张，美中之间的投资额在2020年上半年跌至9年来的历史最低点。路透社报道称，这可能会导致更多中国公司承受剥离美国业务的压力。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen (Reuters/K. Lamarque)

中美“互掰手指”最后谁是赢家？（资料图片）

（德国之声中文网）路透社注意到荣鼎咨询公司（Rhodium Group）的数据显示，今年1月至6月，中美两国之间的投资，包括公司的直接投资和风险资本的流入较上年同期下降了16.2％，总体降至109亿美元。当然这也受到了冠状病毒大流行的影响。

这与2016年和2017年半年度近400亿美元的投资总额对比相差甚远。

美国总统特朗普的政府以中国科技公司带来的国家安全风险为由，大幅扩大了打击中国公司的行动。

这包括将电信巨头华为技术有限公司列入其贸易黑名单，威胁对中国的芯片制造商中芯国际（SMIC）采取类似行动，并责令TikTok所有者字节跳动（ByteDance）将该短视频应用程序出手相让。

App Tiktok WeChat (picture-alliance/NurPhoto/I. Aditya)

美国向微信和抖音“动真格”了

美国政府向抖音（国际版）和微信下“杀手锏”

美国商务部本周五宣布，从10月20日起禁止下载手机应用程序Tiktok（抖音国际版）和微信。分销TikTok或微信应用以及在手机应用商店更新相关代码将被禁止。

字节跳动最新表示，当前正在寻求与甲骨文（Oracle Corp）的交易得到批准。该交易的结构是合伙关系，而不是直接出售。

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中美关系不断紧张，是否意味着中美贸易谈判已经彻底陷入了僵局？美国大选对贸易战到底有着多大的影响？欧洲与中国之间的经贸关系，又受到中美关系怎样的牵扯？德国之声就此专访了德国科隆经济研究所(IW)的贸易问题学者鲁舍。

特朗普周四说他对中国购买农产品的表现感到失望，但他没有发现的是，他看到中国在美国投资的报告时，或许也会感到失望。2019上半年，中国在世界各地的投资都在戏剧性的减少。

根据德国联邦外贸与投资署的统计，2019年在德国新注册投资项目最多的国家分别是美、英、瑞。中国十年来首次跌出前三名，屈居第四。该机构表示，这与中国近年来控制资本外流，专注于本国创新发展有关。

路透社报道称，该通讯社接触到的一份文件显示，美国共和党一些议员本周计划公布一份议案，阻止美国人投资与中国军方有关的外国防务企业。路透社指出，这将成为阻止中国企业在美国融资的最新举措。

尽管面临新冠危机以及美中矛盾不断升级的压力，大部分美国企业仍然继续在中国投资。德国之声专栏作者泽林认为，如果不这么做，美国经济的竞争力就会受损。

美国总统特朗普曾警告中美经济有可能「脱钩 」，但事实上相关言论与现实不符。中国正在增加进口美国商品，美国公司对中国的投资仍在扩大，而市场更是对中美经济稍有变动就出现激烈反应。

同时该公司还于本周四（9月17日）表示，让甲骨文成为TikTok（抖音国际版）技术合作伙伴的方案不仅需要得到美国政府的批准， 也需要得到中国政府有关部门的审批。

白宫在上个周末收到了TikTok和甲骨文公司的合作方案。根据路透社周四报导，如果字节跳动提出的TikTok交易案得到美国政府批准的话，TikTok Global将会是在美国负责营运该短视频软件的公司。

微软和沃尔玛又“回锅”

同时本周四最新的消息还显示，字节跳动目前准备让TikTok在美国进行公开募股，避免TikTok在美被禁止营运。

特朗普则于17日表示，美国政府已与沃尔玛(Wal-Mart)与甲骨文针对TikTok交易案进行对谈，但目前交易案本身没有太多变化。他说：“据我所知，微软仍在参与这个交易案，而我们很快便会做出决定。”

此话一出也让交易案更加扑朔迷离。本来宣布出局的竞争收购者沃尔玛和微软又以其它方式回锅。TikTok与这三间公司各自的合作方式为何也需要更多细节说明。

Deutschland München Sicherheitskonferenz | Wang Yi (Reuters/A. Gebert)

面对打压，包括外长王毅在内的中国官员已经多次指出:中国将予以回应（资料图片）

担心中方的“报复”

荣鼎咨询公司的报告指出：“在（美国当局）对中美技术整合日益感到不快之际，其它许多公司——包括在美国经营的中国公司和在中国设有办事处的美国公司都可能被迫剥离业务。”

它补充说，美国对字节跳动的做法以及更广泛的脱离中美技术的整合，可能会导致中国推出相应的政策，致使美国科技公司在中国经营变得更加困难。

报告称，2020年上半年美国公司在中国的投资下降了31％，跌至41亿美元，而中国公司在美国的投资增长了38％，达到47亿美元的规模。但这主要是由于一笔交易造成的：由腾讯音乐牵头的财团以34亿美元的价格收购了环球音乐集团（Universal Music Group）的少数股权。

任琛、杨威廉/达杨（路透社等）

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