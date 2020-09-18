中美关系紧张升级 投资额降至9年最低

（德国之声中文网）路透社注意到荣鼎咨询公司（Rhodium Group）的数据显示，今年1月至6月，中美两国之间的投资，包括公司的直接投资和风险资本的流入较上年同期下降了16.2％，总体降至109亿美元。当然这也受到了冠状病毒大流行的影响。

这与2016年和2017年半年度近400亿美元的投资总额对比相差甚远。

美国总统特朗普的政府以中国科技公司带来的国家安全风险为由，大幅扩大了打击中国公司的行动。

这包括将电信巨头华为技术有限公司列入其贸易黑名单，威胁对中国的芯片制造商中芯国际（SMIC）采取类似行动，并责令TikTok所有者字节跳动（ByteDance）将该短视频应用程序出手相让。

美国政府向抖音（国际版）和微信下“杀手锏”

美国商务部本周五宣布，从10月20日起禁止下载手机应用程序Tiktok（抖音国际版）和微信。分销TikTok或微信应用以及在手机应用商店更新相关代码将被禁止。

字节跳动最新表示，当前正在寻求与甲骨文（Oracle Corp）的交易得到批准。该交易的结构是合伙关系，而不是直接出售。

同时该公司还于本周四（9月17日）表示，让甲骨文成为TikTok（抖音国际版）技术合作伙伴的方案不仅需要得到美国政府的批准， 也需要得到中国政府有关部门的审批。

白宫在上个周末收到了TikTok和甲骨文公司的合作方案。根据路透社周四报导，如果字节跳动提出的TikTok交易案得到美国政府批准的话，TikTok Global将会是在美国负责营运该短视频软件的公司。

微软和沃尔玛又“回锅”

同时本周四最新的消息还显示，字节跳动目前准备让TikTok在美国进行公开募股，避免TikTok在美被禁止营运。

特朗普则于17日表示，美国政府已与沃尔玛(Wal-Mart)与甲骨文针对TikTok交易案进行对谈，但目前交易案本身没有太多变化。他说：“据我所知，微软仍在参与这个交易案，而我们很快便会做出决定。”

此话一出也让交易案更加扑朔迷离。本来宣布出局的竞争收购者沃尔玛和微软又以其它方式回锅。TikTok与这三间公司各自的合作方式为何也需要更多细节说明。

担心中方的“报复”

荣鼎咨询公司的报告指出：“在（美国当局）对中美技术整合日益感到不快之际，其它许多公司——包括在美国经营的中国公司和在中国设有办事处的美国公司都可能被迫剥离业务。”

它补充说，美国对字节跳动的做法以及更广泛的脱离中美技术的整合，可能会导致中国推出相应的政策，致使美国科技公司在中国经营变得更加困难。

报告称，2020年上半年美国公司在中国的投资下降了31％，跌至41亿美元，而中国公司在美国的投资增长了38％，达到47亿美元的规模。但这主要是由于一笔交易造成的：由腾讯音乐牵头的财团以34亿美元的价格收购了环球音乐集团（Universal Music Group）的少数股权。

任琛、杨威廉/达杨（路透社等）