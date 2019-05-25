 中美关系气氛凉凉 台美高官热络互动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中美关系气氛凉凉 台美高官热络互动

美国国家安全顾问博尔顿和台湾国家安全会议秘书长李大维在美国举行了会晤。台湾方面表示，这是中美关系紧张之际，台美断交以来国安高层首度会晤。

Taiwan Außenminister David Lee Ta-wei (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Kyodo)

台湾国家安全会议秘书长李大维

（德国之声中文网）台湾国家安全会议秘书长李大维本月早些时候访美之际与美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）举行了会面。台湾外交部在上周六（5月25日）发表的一份声明中公布了这个消息。

台湾中央社报道，李大维与博尔顿的会面，是美国1979年与台湾断交后，双方国安顾问首次举行会晤。

过去几周，随着中美贸易战升级、美国加大对华制裁措施以及中国在南中国海愈发频繁"秀肌肉"，台美关系在外交层面明显升温。

台湾认为，这次罕见的会面是特朗普政府支持台湾的一个标志。台湾外交部声明还透露，李大维5月13至21日在美国期间与博尔顿举行了会面，此次美国之行，李大维还与美国政府官员共同会晤台湾邦交国的政府官员，重申对自由及开放印太地区的支持与承诺。

本周一，台湾外交部和美国在台协会都拒绝发表评论。

USS William P. Lawrence (picture-alliance/AP Photo/G. Bull)

美军劳伦斯豪驱逐舰曾穿越台湾海峡

北京经常表示，台湾是中美之间最敏感和最重要的一个议题，美国虽然与台湾没有正式的外交关系，但美国是台湾主要的武器军备来源。五角大楼表示，自2010年以来，华盛顿对台军售价值150亿美元。

中国外交部发言人陆慷在本周一（5月27日）举行的例行发布会上对李大维和博尔顿的会面表示强烈不满和坚决反对。

尽管北京表示反对，美国近几个月加大了美舰穿越具有战略意义的台湾海峡的频率。

中国一直在军事和外交上施加压力强调对台湾的主权，除了在台湾岛附近举行军演之外，还夺走一些台湾本来就为数不多的外交盟友。

 

文木 / 洪沙（路透社）

 

DW.COM

台湾驻美外交机构更名 蔡英文赞"台美关系紧密"

台北在周六宣布，其驻美外交机构“北美事务协调委员会”正式更名为“台湾美国事务委员会”。台湾总统蔡英文表示，“新的名称来自台美之间的共识，象征了台美关系紧密。” (25.05.2019)  

台湾军演在即　美两军舰再越台湾海峡

美国军方周三表示有两艘美国海军舰艇驶经台湾海峡，一名舰艇发言人也重申此举显示美国致力维持一个自由且开放印太地区的决心。 (23.05.2019)  

墙外文摘：美中冲突必升级，美台建交正当时？

有评论认为，这场贸易战，中美领导人都没有示弱的空间，而台湾应避免成为祭品。又有评论认为，在台湾维持现状的前提下，美国应该在维持和大陆邦交的同时，又和台湾正式建交，即一个中国两个政府。 (19.05.2019)  

相关内容

Regisseur Yang Li-Chou

专访杨力州：原来“六四”才是共产党的紧箍咒 25.05.2019

台湾纪录片导演杨力州近日带着讲述台湾传统技艺布袋戏与父子情结的作品《红盒子》以及一对儿女来到柏林参加台湾影展。他接受德国之声专访，讲述《红盒子》在台湾引发的纪录片效应，他与中国市场的关系，以及自己带着儿女认识真实世界的向望——包括六四事件的现场。

US-Kriegsschiff USS Bainbridge

台湾军演在即　美两军舰再越台湾海峡 23.05.2019

美国军方周三表示有两艘美国海军舰艇驶经台湾海峡，一名舰艇发言人也重申此举显示美国致力维持一个自由且开放印太地区的决心。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

德语媒体：中国不怕冷战2.0 22.05.2019

随着中美争端的不断升级，双方也在不断增加和变换筹码。《南德意志报》评论认为，中国的专制政体为中国带来了一些优势。

广告

时事评论

Deutschland | Koalitionsgipfel im Kanzleramt | Andrea Nahles und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/Bildfunkk/B. v. Jutrczenka)

评论：默克尔政府前途未卜

在德国，支持欧盟的阵营成为欧洲议会大选赢家。但是，本台总编Ines Pohl在评论中认为，社民党败得如此惨痛，以至于让德国总理默克尔的执政联盟变得岌岌可危。  