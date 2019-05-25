中美关系气氛凉凉 台美高官热络互动

（德国之声中文网）台湾国家安全会议秘书长李大维本月早些时候访美之际与美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）举行了会面。台湾外交部在上周六（5月25日）发表的一份声明中公布了这个消息。

台湾中央社报道，李大维与博尔顿的会面，是美国1979年与台湾断交后，双方国安顾问首次举行会晤。

过去几周，随着中美贸易战升级、美国加大对华制裁措施以及中国在南中国海愈发频繁"秀肌肉"，台美关系在外交层面明显升温。

台湾认为，这次罕见的会面是特朗普政府支持台湾的一个标志。台湾外交部声明还透露，李大维5月13至21日在美国期间与博尔顿举行了会面，此次美国之行，李大维还与美国政府官员共同会晤台湾邦交国的政府官员，重申对自由及开放印太地区的支持与承诺。

本周一，台湾外交部和美国在台协会都拒绝发表评论。

美军劳伦斯豪驱逐舰曾穿越台湾海峡

北京经常表示，台湾是中美之间最敏感和最重要的一个议题，美国虽然与台湾没有正式的外交关系，但美国是台湾主要的武器军备来源。五角大楼表示，自2010年以来，华盛顿对台军售价值150亿美元。

中国外交部发言人陆慷在本周一（5月27日）举行的例行发布会上对李大维和博尔顿的会面表示强烈不满和坚决反对。

尽管北京表示反对，美国近几个月加大了美舰穿越具有战略意义的台湾海峡的频率。

中国一直在军事和外交上施加压力强调对台湾的主权，除了在台湾岛附近举行军演之外，还夺走一些台湾本来就为数不多的外交盟友。

文木 / 洪沙（路透社）