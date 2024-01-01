中美关系新年新迹象？中朝、中俄友好不走样

（德国之声中文网）2024年1月1日是中美两国正式建交45周年的日子。中国外交部网站当天发布消息称，中国国家主席习近平与美国总统拜登互致贺信，祝贺两国建交。

习近平在贺信中指出，45年来，中美关系历经风雨，总体向前发展，不仅增进了两国人民的福祉，也促进了世界的和平、稳定和繁荣。他补充道，历史已经并将继续充分证明，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美两个大国的正确相处之道，理应成为新时期中美双方的共同努力方向。

根据中国外交部的消息，拜登在贺信中表示，1979年建交以来，美中之间的联系促进了美国、中国和全世界的繁荣和机遇。这名美国总统指出，其致力于负责任地管理这一重要关系，并期待"在我们的前任们以及我们多次会晤和讨论取得进展的基础上，继续推进美中关系"。美国官方尚未发布拜登的贺信内容。

习近平还在信中特别提到在旧金山与拜登举行的会晤，他认为这场会晤开辟了面向未来的"旧金山愿景"，为中美关系发展指明了方向。他强调，愿同拜登总统共同努力，继续为中美关系把舵领航。

去年11月，习近平六年来首次访问美国，参加备受外界瞩目的"拜习会"。由于在国家安全、经贸、台湾、人权等问题上的争议和分歧，中美两国关系持续紧张，中方去年早些时候曾公开表示"中美关系正处于两国建交以来的历史低点"。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



良好开端？

就中美首脑新年第一天的互动，南京大学国际关系学院执行院长朱锋向香港《南华早报》分析道，这预示着2024年中美关系开了一个"好兆头"。他认为，这些信息表明沟通的大门依然敞开。朱锋预计，今年中美高层接触和各领域对话将继续进行。在朱锋看来，双方都真切意识到当前动荡的全球局势，保持中美之间的对话、协调和沟通非常重要。

来自中国社会科学院的中美关系专家吕祥注意到了自中美首脑峰会以来两国关系的改善，并表示新年互致贺信显示了中国政府继续稳定和发展中美关系的意愿。吕祥向《南华早报》指出，中国已明确表示，不仅从中国的角度，而且从世界格局的角度来看待两国关系，特别是在当前全球经济面临挑战的情况下，合作的必要性和重要性。他警告说："然而，我们不能忽视这样一个事实，即从南海到台湾海峡，双方有时距离危机非常近，简直只有几米之遥。"

值得注意的是，中国官媒新华社2023年12月31日发表时评，强调继往开来，推动中美关系"再出发"。评论指出，中美两国之所以能够打破坚冰建立外交关系，最根本的一条就是双方都坚持了相互尊重、求同存异的原则，搁置了彼此意识形态的差异。文章继续写道："45年后的今天，中美在很多方面仍然不同，但并不妨碍双方求同存异发展双边关系。双方没有必要也不可能改变对方，而是应该尊重彼此社会制度和发展道路、尊重对方核心利益和重大关切、尊重各自发展权利。"

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



开启"中朝友好年"

周一当天，中国外交部还发布了中朝两国最高领导人互致新年贺电的消息。在贺电中，中朝两国领导人共同宣布将2024年确定为"中朝友好年"并启动系列活动。习近平强调，新时期新形势下，中国党和政府始终从战略高度和长远角度看待中朝关系，维护好、巩固好、发展好中朝传统友好合作关系是我们坚定不移的方针。

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩在贺电中表示，2024年是朝中建交75周年，具有重要意义。当前朝中两国各自社会主义建设进入新的发展阶段，国际形势复杂演变。他坚信，在新的一年，朝中友谊牢不可破将得到充分彰显。

而在两天前举行的朝鲜劳动党年终会议上，金正恩抛出强硬言论。他誓言要在2024年再发射三颗军事侦察卫星，扩大核武生产规模。他同时警告，朝鲜半岛随时可能爆发战争已成既定事实。这名朝鲜最高领导人将韩朝关系定性为敌对关系，表示将不再寻求与韩国的和解与统一。韩国情报机构则预计，朝鲜或于今年年初发起武力挑衅。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



中俄元首互致新年贺电

在中朝领导人互致贺电的前一天，习近平和俄罗斯总统普京也互致了新年贺电。中国外交部网站的消息显示，习近平在电话中指出，2023年，面对百年变局和动荡的国际地区形势，中俄关系始终保持健康稳定发展，沿着正确的方向稳步前行。习近平还表示，愿同普京总统保持密切交往，以庆祝两国建交75周年和举办中俄文化年为契机，引领两国不断增进互信，拓展合作，传承友好，确保中俄关系沿着正确的道路行稳致远。

普京则提到，即将过去的一年，双方两度举行会晤，为俄中新时代全面战略协作伙伴关系全方位发展注入强劲动力。两国经贸合作蓬勃发展，双边贸易额提前突破2000亿美元目标，创下新纪录。

（综合报导）

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