 中美关系改变 马云百万就业承诺作废 | 经济纵横 | DW | 20.09.2018

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经济纵横

中美关系改变 马云百万就业承诺作废

马云接受记者采访、在投资人大会上讲话，讲的都是同几件事: 中美贸易战对经济的影响，还有为他卸任的背后原因辟谣。

Donald Trump und Jack Ma (Getty Images/AFP/T.A.Clary)

(德国之声) 阿里巴巴董事局主席马云在9月18日接受新华社专访，谈论对中美贸易战的回应，以及他决定卸任的心情。

新华社记者问马云，他曾承诺特朗普，要帮助美国创造一百万的就业机会，现在的想法如何?

马云说，这个承诺是基于中美双方合作的前提做下，当前局面破坏前提，承诺已经没有办法完成。

「但是我们不会停止努力，会努力推进中美贸易健康发展。」

同日，马云出席杭州2018阿里巴巴全球投资人大会，预估中美贸易战不会这么快结束:「它将持续很长时间，也许是20年。它将变成一个烂摊子。这不是贸易战，而是两国之间的竞争。」

2017年1月10日特朗普在就职前夕，邀请马云在纽约特朗普大楼见面

当时马云做下协助美国增加就业机会的承诺。专家对其可信度抱持怀疑态度，认为这句话的社交意义大于实质意义。因为增加一百万个工作机会在美国的尺度，相当于全部就业机会的百分之一。如果马云的承诺成真，阿里巴巴就会变成美国最大的私人企业雇主之一。

四月，马云再度强调，「如果中美之间有良好的贸易关系，可以为双方创造100万个、200万个工作机会，但是如果中美贸易关系不好，将毁了1000万个就业机会。」

USA Jack Ma an der New Yorker Börse (Getty Images/AFP/J. Samad)

马云宣布卸任引发外界诸多揣测，但是他一贯的态度都是放心交棒、积极迎向未来

卸任传闻

同日，马云出席杭州2018阿里巴巴全球投资人大会，首次公开谈论自己的卸任。

针对外界怀疑有人想要「干倒」自己的传闻，他出面辟谣: 「没有人能这么做」。

他说，在阿里巴巴满十周年的时候，他就已经开始准备传承，至今已经准备十年。

「如果我现在离开这个岗位，交给做得比我更好的人，然后我可以开创一个新事业，凭我的资源与经验做得比现在更好。」

他说:「如果我64岁才退休，我不觉得我退得下来。因为我知道我64岁再退休的话，我就干不了别的事了，我就只能耗在公司里折磨年轻人，就像许多老前辈一样。」

马云曾在教师节当天发表公开信，宣布将在明年同日卸除董事局主席的职务。虽然信中写得明白，想要去追求第二事业，但是仍然引发外界诸多揣测。

马云宣布卸任的9月10日当天，就传出阿里巴巴旗下支付宝被中国银联「收编」。如此，第三方支付机构与金融机构的直连被断开，监管机构更能掌握支付机构的资金流和信息流。

这是人民银行从2016年开始进行的硬性措施，要求第三方支付机构必须断开与银行直连，接入合法清算组织，最后期限在今年6月30日。

罗法/夏立民 (法新社、新华社)

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