 中美关系摸索期 北京谨慎回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2021

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中美关系摸索期 北京谨慎回应

中国外交部25日的例行记者会上，发言人面对有关美国的问题强调「合作」、「互利」，并期待重建良好的中美关系。

Symbolbild USA China Beziehungen

外界关注拜登政府是否会延续特朗普团队强硬的中国政策。

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在中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域后，拜登的国务卿人选布林肯向北京喊话，要求其停止对台湾施压。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母通过台湾南部海域进入南中国海。北京在周一对美方行动做出回应。

国际半导体产业协会写信给美国商务部候任部长，表示特朗普政府在没有经过咨询的情过下实施了没有整体性的出口管制政策。誓言抗中的拜登政府会怎么样处理?

任前很多分析意见认为，美中关系将会出现缓和。这不仅和拜登本人的行事风格有关，同时北京方面也已多次表达了改善两国关系的愿望。但是客座评论人邓聿文认为，华盛顿在对华关系上，不可能也无力摆脱特朗普政府的影响。美中在民主和人权问题方面迟早会发生激烈交锋。

在中国解放军连日派战机飞入台湾的防空识别区後，前美国国防部官员唐安竹 (Drew Thompson) 告诉德国之声，中国此举是惯性的军事行动，并非直接向拜登政府发出警讯。

(德国之声中文网) 中国外交部25日的例行记者会上，有记者询问美国国务院23日发表声明，敦促中国停止对台施压，应与台进行有意义的对话。

发言人赵立坚并未直接批评美国新政府，回应重回申明基调，说明中国立场，批评民进党政府，以及敦促美方「恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定」。

赵立坚并未对于23日、24日有十几架次解放军军机在台湾附近空域活动一事做出回应。台湾方面专家称，解放军此举表面上是军事操演，但最重要的意图是对美国示警。

德国之声25日访问前美国国防部官员唐安竹 (Drew Thompson)。他告诉德国之声，中国此举是惯性的军事行动，并非直接向拜登政府发出警讯。

而针对美国海军「罗斯福」号航母经由巴士海峡进入南海，美国侦察机和舰载预警机也抵台湾周边空域活动。

赵立坚也只是简单回应表示：「美国频繁派舰机进入南海活动，炫耀武力，不利于地区局势的和平与稳定。 」

唐安竹认为，北京「通过武力和军事恫吓」来表明「台湾对中国来说有多重要」，华盛顿则强调明美军能在印度洋与太平洋之间自由航行。两件事情显示了各自的亚太地区军事行动关键利益，但未必有关联。

Symbolbild USA China Beziehungen

美中关系在特朗普执政四年后陷入低潮，在贸易、科技、人权各方面议题上多有交锋。

北京观望新政府态度

在记者会上，中国外交部也回应了其他问题，包括中国官媒以中国美国商会主席葛国瑞（Gregory Gilligan）发言为例，表示「美中和睦相处会惠及全球」也说，「中国美国商会旗下近1000家美资企业中有70%的受访企业根本没有迁出中国市场的计划，商业将继续是美中关系的压舱石」。

赵立坚则回应表示，工商界人士「反对两国经济『脱钩』」，并再次强调中美的「共同利益和巨大的合作空间」，希望「合作」成为中美关系的主基调。

另一被美列为中国官媒的凤凰卫视，也以香港美国商会会长巴特利特发言称，「香港国安法生效后，未见大量美资撤离香港。企业会根据自身发展战略决定去留，很多投资者仍看好香港市场」。

赵立坚也趁机利用这个表态再次强调：「香港国安法是维护香港长治久安和长期繁荣稳定的定海神针」。

现在就看华盛顿如何回应这一连串在中国和香港的商会人士的表态，和北京透过这些问题释出的合作意愿以及讯号。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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