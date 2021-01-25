中美关系摸索期 北京谨慎回应

(德国之声中文网) 中国外交部25日的例行记者会上，有记者询问美国国务院23日发表声明，敦促中国停止对台施压，应与台进行有意义的对话。

发言人赵立坚并未直接批评美国新政府，回应重回申明基调，说明中国立场，批评民进党政府，以及敦促美方「恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定」。

赵立坚并未对于23日、24日有十几架次解放军军机在台湾附近空域活动一事做出回应。台湾方面专家称，解放军此举表面上是军事操演，但最重要的意图是对美国示警。

德国之声25日访问前美国国防部官员唐安竹 (Drew Thompson)。他告诉德国之声，中国此举是惯性的军事行动，并非直接向拜登政府发出警讯。

而针对美国海军「罗斯福」号航母经由巴士海峡进入南海，美国侦察机和舰载预警机也抵台湾周边空域活动。

赵立坚也只是简单回应表示：「美国频繁派舰机进入南海活动，炫耀武力，不利于地区局势的和平与稳定。 」

唐安竹认为，北京「通过武力和军事恫吓」来表明「台湾对中国来说有多重要」，华盛顿则强调明美军能在印度洋与太平洋之间自由航行。两件事情显示了各自的亚太地区军事行动关键利益，但未必有关联。

北京观望新政府态度

在记者会上，中国外交部也回应了其他问题，包括中国官媒以中国美国商会主席葛国瑞（Gregory Gilligan）发言为例，表示「美中和睦相处会惠及全球」也说，「中国美国商会旗下近1000家美资企业中有70%的受访企业根本没有迁出中国市场的计划，商业将继续是美中关系的压舱石」。

赵立坚则回应表示，工商界人士「反对两国经济『脱钩』」，并再次强调中美的「共同利益和巨大的合作空间」，希望「合作」成为中美关系的主基调。

另一被美列为中国官媒的凤凰卫视，也以香港美国商会会长巴特利特发言称，「香港国安法生效后，未见大量美资撤离香港。企业会根据自身发展战略决定去留，很多投资者仍看好香港市场」。

赵立坚也趁机利用这个表态再次强调：「香港国安法是维护香港长治久安和长期繁荣稳定的定海神针」。

现在就看华盛顿如何回应这一连串在中国和香港的商会人士的表态，和北京透过这些问题释出的合作意愿以及讯号。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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