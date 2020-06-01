 中美关系恶化 人民币贬值压力增大？ | 经济纵横 | DW | 06.06.2020

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经济纵横

中美关系恶化 人民币贬值压力增大？

中美矛盾加剧导致人民币汇率承压，路透社预测，全球多家银行开始看跌人民币，人民币可能在未来几周内跌破纪录低点。与此同时，中国专家则对人民币币值的稳定充满信心。

Symbolbild Dollar Yuan Währung Wechselkurs (picture-alliance/dpa/Imaginechina/X. Zhengyi)

（德国之声中文网）路透社周五（6月5日）报道称，全球多家银行开始看跌人民币，预期人民币可能在未来几周内跌破纪录低点，这对最近推高全球金融市场的乐观情绪构成威胁。该通讯社指出，中美两国在香港自治权、新冠疫情应对以及第一阶段贸易协议履行进展等问题上的分歧日益加深，使人民币出现几个月来最为震荡的走势，且面临压力。人民币兑美元汇率上周创下历史新低，尽管有所反弹，但分析师愈发警惕未来数月人民币将出现急跌，对股市和其他亚币产生影响。

路透社援引野村全球外汇策略主管Craig Chan指出，人民币跌穿7.2"只是时间问题"。这名分析师还表示，中国达不到美国商品采购目标，是累及人民币再次下滑的主要风险。另外，即便美元最近遭遇几个月来最严峻的跌势，巴克莱、澳新银行、高盛分析师及其他人也越发认为，未来几个月美元兑人民币会上涨。

然而，路透社同时指出，可以肯定的是，并非所有人都持负面看法。也不是所有预测机构都认为中美紧张局势会像2019年的贸易战以及2015-2016年中国金融低迷期那样动荡不安。

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"人民币贬值空间有限"

中国国务院主办的《经济日报》6月3日刊发中国人民大学国际货币研究所副所长涂永红撰写的文章指出："尽管今年国际环境复杂严峻，充满挑战，但我国经济持续发展的动力、出口向好形势仍然存在，支撑人民币币值稳定的基石依然牢固"。

涂永红就此分析认为，中国较好较快地控制了疫情，为恢复经济社会发展秩序，继续推动全球经济发展赢得了先机。这位经济学专家补充道，中国国际收支结构更加科学合理，自主平衡性增强。比如，今年中国出台了一系列"稳外贸、稳投资"政策，货物贸易顺差的态势不会改变，这就为人民币币值长期稳定奠定了"基本盘"。涂永红还强调，香港国安法对扭转香港乱局、实现长治久安是重大利好，必将为香港金融市场的健康发展和人民币国际化增添新动力。

中央财经大学金融学院教授、中国银行业研究中心主任郭田勇向"搜狐智库"表示，人民币汇率贬值主要与疫情冲击下美元升值有关。他认为，疫情结束后，引起汇率大幅波动的恐慌性因素会消除，汇率可能回归常态，"具体常态在哪一个区间，根据具体的两国经济发展情况变化而变化，不排除未来汇率能够重新收回来。"在这位金融学教授看来，未来不太可能出现这种持续性贬值。

《中国证券报》6月2日也援引分析人士表示，年初以来人民币汇率走弱主要受美元偏强及市场情绪波动影响，但决定汇率长期运行的基本面因素向好，未来人民币贬值空间有限。

 

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