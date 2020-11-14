中美关系“夹缝”中的中国留学生何去何从？

（德国之声中文网）在纽约学习艺术专业的中国留学生宇然最近调整了自己的作息时间，以前经常在学校自习到12点才回家的她现在晚上尽量不出门，即使在白天也减少了在曼哈顿岛外出的频率。“感觉特别不安全，美国最近的反华氛围比疫情更让人恐慌。”宇然对德国之声表示。

自从新冠疫情今年3月在美国爆发以来，来自身边朋友的切身体验以及新闻媒体的报道，让从北京来纽约读书的宇然的不安全感越来越强烈。美国总统特朗普公开将新冠病毒称为“中国病毒”和“功夫流感”，这让全美针对华裔的暴力歧视性事件骤升到了几千起。

“我觉得未来几年内美国排斥华裔的大环境不会改变，即使拜登政府上台可能会缓解这个紧张的氛围。”宇然说。计划再攻读一个研究生学位的宇然开始把择校的范围投向了欧洲高校，而非美国。

今年7月，特朗普政府治下的美国移民和海关执法局出台政策，要求学校秋季不提供线下课程的留学生离开美国。尽管由于哈佛耶鲁等多所美国高校对该政策提起诉讼后，该政策随后被撤销，已经在美国的学生可以不用离开，但这还是给在美中国留学生们带来了很大的恐慌。

不安全不稳定感

在阿拉巴马大学攻读土木工程博士学位的浩对德国之声表示，由于担心留学政策的不稳定，让自己在规划短期和长期生活计划时非常焦虑、无所适从。“我本来打算租一套公寓，但想到如果签了一年的合同，万一过两个月又出台政策驱逐留学生怎么办？上个月买新台式机电脑的时候也很担心，如果刚买了电脑就被要求离境，台式机带不走怎么办？”他说。

和其他在美中国留学生一样，宇然和浩已经有一年多没有回国探亲访友了。除了新冠疫情带来的旅行禁令，至少5000美金以上的单程机票的经济负担外，最大的担心是怕被频频出台的新移民政策阻隔在大洋彼岸，无法返美完成学业。

“有个同学暑期回中国探亲被禁止入境美国，不得不在中国国内转校完成学业。”浩说。浩的博士导师也是一位中国学者，由于无法入境中国进行学术交流活动，导师的很多研究项目也遭遇搁浅和不同程度的负面影响。

此外，今年5月29日，特朗普发布总统文告，针对中国一些理工科院校毕业生实施签证禁令，禁止所谓“与中国军方有牵连的中国学生和学者”进入美国大学攻读研究生或从事博士后研究。

对此，浩也开始对自己的个人信息谨慎小心起来。他删除了一些同学微信聊天群，以及硬盘中的信息，在与其他人谈及自己所学的专业时甚至避免提及与“科技”有关的学术方向。

哈佛校园前

改变未来计划

同时，特朗普政府此前计划取消国际留学生的OPT实习期和H1B工作签证等政策，尽管该政策还未开始落实，但已经足够引发中国留学生对在美国前途未卜的担忧。

浩开始重新考虑自己毕业后的计划。“我本来打算留在美国继续搞学术，由于担心中国国内的学术腐败。但现在我打算毕业后回国发展，美国的大环境太差了，政策不稳定，每天都提心吊胆。”他说。

浩说，自己所在学校的很多专业今年根本招不到中国学生。而与此对比，据《2019美国门户开放报告》统计，2018至2019学年，中国大陆在美留学生总数超36万人，占美国国际学生总数的三成。中国已经连续第十年成为美国最大的国际学生来源国。

美联社报道称，今年全美多所大学接收到的来自中国的入学申请均有所下降。对此，一位北京留学中介的负责人对德国之声表示：“今年以来，尽管美国各大高校想尽办法招揽中国留学生，但同时申请多国的学生比例大大提升，美国并不是中国留学生的唯一优先选择了。”

美国教育部门甚至早在一个月前就预言，2020年美国大学下学年招生率将下降15%，其中来自中国等国家的国际学生将至少下降25%。若按照2018年近37万中国学生对美国大学贡献学费高达150亿美元计算，由于中国留学生的流失，美国大学或将面临约10亿美元的损失。

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