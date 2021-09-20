中美元首联大发表演说 各自做出气候承诺

(德国之声中文网) 美国总统拜登21日首次在联合国大会发表演说，保证美国会推展「积极外交」，而非寻求一个「新冷战」的局势。他强调，美国的军事力量必须是该国的最终工具，而非首要工具。

这次拜登成为美国总统後，首次在联合国大会上以新的身份发表演说。他除了承诺在军事上采取克制的作法外，也表示将采取强而有力的措施来对抗气候变迁。

拜登说，全球面临着一个「决定性的十年」，在这十年中，各国领导人必须共同努力，应对肆虐全球的新冠疫情丶全球气候变化和网络威胁。 他说，美国将把其对气候援助的财政承诺增加一倍，并花费100亿美元减少全球的饥荒问题。

虽然拜登没有在演说中提到「中国」或「北京」这两个词，但是他隐约提到了美国这个日益强大的竞争对手，因为这两个国家在印太地区丶贸易与人权等问题上出现争端。

拜登在演说中指出，美国将在经济上大力竞争，并推动民主制度和法制。他说：「我们将为盟友站出来，反对强国主宰弱国的企图，无论是通过武力改变领土，还是通过经济手段。我们不寻求一个新冷战，或是让世界陷入一个集团分裂的情况。美国准备与任何努力寻求和平解决共同挑战的国家合作，即便我们在其他领域充满严重分歧。如果我们不共同治理新冠病毒与气候变化等急迫的威胁，或是核扩散等持续性的威胁的话，我们都将承受失败的後果。」

为阿富汗撤军决定辩护

拜登在演说中再次为美国从阿富汗撤军的决定进行辩护。他表示，美国结束在阿富汗长达20年的冲突，并将以持续性的外交行动来开启新的时代。拜登提到，美国将捍卫其国家利益，但任何任务都必须清楚且能被实现。他也重申，美国的军队不能被当作他们在世界各地看到的问题的解方。

拜登也说，他希望透过和平的方式与伊朗达成核协议，也想透过「持续的外交手段」来解决与朝鲜核武跟导弹相关的危机。此外，拜登还说美国会继续捍卫以色列，但也提到与巴勒斯坦达成两国解决方案是必要但遥远的目标。

在谈论到对种族丶民族和宗教少数群体的压迫时，拜登特别提到了中国在新疆地区对维吾尔人与其他少数民族进行的迫害。而中国驻联合国代表团也针对这个言论对路透社做出回应：「这是完全没有根据的，我们拒绝拜登的指控。 美国应该更加关注自己的人权问题。」

习近平：不再新建境外煤电项目

同日，中国国家主席习近平以视频的方式在联合国大会上发表演说，承诺中国将不再新建境外煤电项目，并大力支持发展中国家能源绿色低碳发展。他表示：「我们必须复苏经济，推动实现更加强劲丶绿色丶健康的全球发展，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。」

他的承诺也得到了美国气候特使克里与联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 的赞赏。克里表示，美国已针对这个议题与中国讨论了一段时间，而他对於习近平在演说中做出相关承诺感到非常高兴。古特雷斯则对中国与美国分别作出的气候承诺表示欢迎，但也警告说要在即将於格拉斯哥举行的联合国气候会议中取得成功，全球还有很长的路要走。

对於持续肆虐全球的新冠疫情，习近平重申国际社会应以科学的方式对抗疫情，并调查病毒的源头。他强调，各国应把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，并说当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。

习近平承诺：「中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向『新冠疫苗实施计划』捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中国将继续支持和参与全球科学溯源，坚决反对任何形式的政治操弄。」

针对持续紧张的中美关系，习近平说国家之间难免存在分歧与矛盾，但各国应在平等与相互尊重的基础上展开对话合作。他指出：「一国的成功并不意味着另一国必然失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步。」

习近平还说道，国际社会必须完善全球治理，践行真正的多边主义，强调联合国应该高举真正的多边主义旗帜，成为各国共同维护普遍安全丶共同分享发展成果丶共同掌握世界命运的核心平台。他说：「要致力于稳定国际秩序，提升广大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，在推动国际关系民主化和法治化方面走在前列。」

联合国秘书长古特雷斯在20日美联社发布的专访中，呼吁美国与中国修复「完全功能失调」的关系，并避免冷战。他提到，由於美国与中国目前在人权丶经济丶网络安全和南中国海主权等议题上都存在歧见，两国应该在气候问题上展开合作，并在贸易与技术问题上展开更有力的谈判。

(路透社丶美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。