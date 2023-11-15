中美元首峰会与夹缝中的德国

（德国之声中文网）中美关系现在正处于历史性低谷：在南中国海上空，双方军机危险地相互靠近。出口限制正在扩展为经济战争。更有甚者，中国还从美国撤回了三名和平使者："美香"和"添添"以及它们三岁的幼崽"小奇迹"已经离开华盛顿返回中国。

在此大背景下，中国党和国家领导人习近平同美国总统拜登在旧金山的首次面对面会谈，也就引起了整个世界的高度关注。不过，正如柏林政治学者毛尔（Hanns Maull）所说的那样，国际社会对本次会晤的期望并不高。在接受德国之声采访时，这位国际秩序问题专家表示，中美之间早就应当恢复对话，但恢复对话本身"并不能说明双方能否在重大争议性话题上取得突破，而这些议题恰恰是中美紧张关系的根源。大多数观察家都对会谈能取得突破表示怀疑。"

在美国问题专家布拉姆尔（Josef Braml）看来，中美之间已经全面进入"冷战2.0阶段"。同上一场冷战不同，当前的冷战还夹杂着双方的经济战。布拉姆尔担心："这场经济战可能会断送双方在遏制气候变化、避免气候灾难领域开展合作的最后机会，它甚至可能会引发一场热战。"

值得注意的是，同气候保护和能源转型相关的很多产品，都有中国的影子。无论是光伏技术、电池技术，还是电动汽车，离开了来自中国的初级或终端产品，可再生能源领域可谓寸步难行。在谈到德国目前的情况时，布拉姆尔不无讽刺地说："我们已经开始了一项大胆的尝试，我们正在摆脱化石燃料，退出核能，希望大力发展可再生能源，这也正是我们严重依赖中国的原因。"

权衡利弊的中国战略

总体而言，中美之间的紧张关系令德国陷入了两难境地：因为冲突的一方美国是德国最重要的盟友和安全保障，而另一方中国则是德国最大的贸易伙伴。

为了在两难境地间找到均衡，德国政府经过长期的内部磋商，终于在七月中旬推出了"中国战略"。这份战略文件将中国定义为"合作伙伴、竞争对手和战略对手"，并开宗明义地指出："中国已经发生了变化，基于这种变化以及中国做出的一系列政治决策，使得我们有必要改变我们同中国打交道的方式。" 中国战略的核心内容是在"去风险"的宗旨下减少德国对中国的依赖。也就是说，德国公司应加强在其他国家的投资和业务，以便分散风险。

作为中方最初的反应，中国外交部发言人汪文斌批评"中国战略"只会起到适得其反的效果，"只会加剧世界的分裂"。中国驻柏林大使馆发表的中文声明中称："中国是德国应对各类挑战的伙伴，而不是对手。将中国视为竞争对手和战略敌手不符合两国的利益，这种定位严重脱离现实。"

波恩大学全球研究中心主任辜学武接受德国之声采访时表示，中国政府至今仍在否认中德是制度性竞争对手的说法。他表示："改变德国政治体制，并不是中国人所追求的目标。按照中国的说法，每个人都有自己的生存方式，都能找到自己的发展道路。"

如何同中国打交道 柏林内部意见不一

九月初，德国外长贝尔博克在接受美国福克斯电视台采访时，指称中国最高领导人习近平是位独裁者，这在北京引起了极大的困惑。中国外交部驳斥贝尔博克的说法"荒谬"，并称之为挑衅。在柏林，贝尔博克的说法也引发了批评。德国联邦议院基民盟基社盟议会党团代表团外交政策发言人哈特（（Jürgen Hardt）当时曾对德国之声表示："作为外交官或外交部长，你使用这类措辞，就必须要清楚你要为此付出怎样的政治代价。这样做是否值得。"在政治学者辜学武看来，所谓的代价就是相互信任的严重丧失，尤其是对贝尔博克所属的绿党。

德国在中美夹缝中所处的两难境地在柏林的联合政府中也得到了充分体现。外交部长贝尔博克以及经济部长哈贝克主张强硬对华路线的同时，德国总理肖尔茨却努力促成了中资集团COSCO收购汉堡港部分股权的事宜，这项收购计划曾在德国引起广泛争议。除此之外，肖尔茨还尽力确保"中国战略"以及"去风险"计划中，相关的规定不至于过度严厉。有鉴于此，今年上半年，德国企业在华投资仍高达103亿，相当于德国直接在华投资总额的16.4%。

在很多领域，经济利益和安全考量的冲突日益明显，这一点在通讯领域表现得尤为突出：十一月初在德国外交部举行的首届北约网络防御会议上，北约秘书长斯托尔滕贝格（ Jens Stoltenberg）呼吁各成员国放弃使用来自中兴和华为等中国网络设备供货商的组件。他警告说："我们必须要避免在技术领域对专制政权产生依赖，只有这样，未来我们才能在数码技术领域挺直腰杆。"过去几年当中，华盛顿也一直在发出类似的呼吁。但德国网络运营商仍在5G网建设中使用华为组件，德国政府对此也不闻不问。据估计，德国5G网中，中国组件的占比高达大约60%。

德国和欧洲面临的挑战

柏林政治学者毛尔认为，德国在北京和华盛顿之间寻求平衡的努力"极具挑战性"。作为柏林两家最具影响力智库"科学与政治基金会"和"墨卡托中国研究中心"的高级学者，毛尔进一步表示："这不仅是德国所面临的挑战，欧洲也面临同样的问题。"毛尔认为，欧盟在国际经贸关系扮演着重要角色，而德国又在欧盟内部扮演着重要角色。"因此，德国是有能力对美国、中国和国际秩序产生一定程度的影响的。"

不过，毛尔同时也相信："在中美两大国之间保持等距外交是不可能的，毕竟美国是德国的天然盟友。另一方面，面对中美两国就世界霸主地位的争夺，尽可能去化解和遏制这种抗争，显然也符合德国的利益。"

毛尔表示，在中美就全球霸主地位而展开的争夺中，"遏制霸主之争可能造成的灾难性后果"恰恰就是德国的核心利益所在。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。