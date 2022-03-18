中美元首会谈聚焦乌克兰 各方如何看?

（德国之声中文网）德广联驻华盛顿记者Arthur Landwehr指出，美方之所以发起这场会谈，主要原因就是担心中国有可能愿意为俄罗斯提供军事物资援助或者经济援助。

《华盛顿邮报》在会谈结束后采访了奥巴马时期的美国东亚事务助理国务卿罗素(Danny Russel)，他认为，假如拜登政府决定就北京援助莫斯科而出台针对中国的制裁，将会造成非常深远的地缘政治以及经济后果。罗素指出，白宫方面"敏锐地意识到"对华制裁可能给全球经济带来风险，但同样也注意到"在中国经济已经陷入困境时，(悬而未决的)制裁措施所代表的筹码"。

目前在美国亚洲协会政策研究院(ASPI)担任副主席的罗素进一步指出："警告说可能发起对华制裁是为了对中国起到威慑作用，这有点像没有人真正愿意使用的核武器。不过，一旦中国直接援助或者物质援助普京的战争，则将无法躲开制裁。"

国际危机组织的中国问题分析师萧嫣然(Amanda Hsiao)则认为，拜登与习近平的此轮对话"不太可能让中国的立场产生任何实质性的转变。北京很有可能在算计后判定，即使在乌克兰问题上转变立场，中美关系也不会有什么改善。"

乌克兰的战火已经持续了三个多星期，试图既不得罪西方也不损害对俄关系的北京如今正在面临越来越大的压力。欧美国家愈发频繁地要求中国运用其经贸影响力来促使普京尽快停火。与此同时，中国国内经济近期也明显转冷，显著压缩了北京领导层的回旋余地：中国股市本周跌至了21个月来的最低点，天然气价格则在飙升，多个大城市爆发的新一轮疫情以及随之而来的封控措施则进一步重创经济。《华盛顿邮报》引述曾经在美国情报机关任职的大西洋理事会中国问题专家舒尔曼(David Shullman)指出，乌克兰战争"对中国而言是在一个可怕的时间点发生的巨大破坏，北京不知道这该如何收场。……他们现在看不到机会--他们正处于困境，并试图找到他们的出路。"

中美进行利益交换？

德广联驻华盛顿记者Arthur Landwehr则还注意到，习近平在会谈时有意将"引领中美关系沿着正确轨道向前发展"与"为世界的和平与安宁作出努力"放在同一句中表述。他认为，中方有可能是在暗示美国，中美关系改善是中方就乌克兰危机施加影响力的前提条件，"比如美国在关税方面做出让步，中国则在对俄立场上做出配合"。

中国媒体《观察者网》则引述复旦大学美国研究中心主任吴心伯指出，目前美国在乌克兰问题上"有求于中国"：希望中方能够发挥调停作用，劝和促谈；希望中方不要向俄罗斯提供支持，要跟着美国一起制裁俄罗斯。吴心伯认为，第二个目标肯定无法达到，因为"单方制裁没有国际法依据，且中俄关系具有自身的战略价值，不受第三方的干扰和挑拨"；至于第一个目标，"双方达成了一定程度共识，即推动外交解决争端。但中国也在告诉美方，解铃还须系铃人，这个事情是北约东扩导致的。"

《环球时报》前总编胡锡进则刊文指出，"中国并不希望俄乌冲突进一步升级，也不愿意自己卷入，中国有这样的权利、也有实力支持这样的态度。美国这两天扬言如果中国的态度偏离美方要求他们将毫不犹豫对华采取制裁行动的威胁，这在中国人看来很可笑。"他认为，如今中国掌握了战略主动权和灵活性，美国当前的威胁是"外强中干"。

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