中美会谈开局不利 双方各说各话

(德国之声中文网) 美中在拜登上台後的首次高级别面对面会谈中，双方剑拔弩张，尖锐批评对方的政策。路透社指出，开局就传火药味，一来一往罕见地公开表现出全球两大经济体的紧张关系。

美国强调，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为，但北京表示，如果华盛顿认为北京会妥协，那么便是充满了幻想。美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 说，希望双方都能以自信的方式参与这次的会谈，但中国外交部长王毅却回应表示，对中国实施制裁不是欢迎客人的方式。

王毅表示，美国应该停止干预中国的内部事务，并重申美国应该用对的方式与中国交涉，并警告美国没有办法「扼杀」中国。美国国务卿布林肯则说：「我们将对中国在新疆丶香港丶台湾的行为，以及对美国的网络攻击丶对盟友的经济胁迫等议题深表关切。这些行为都威胁到维护全球稳定秩序的基本规则。」

在美方等待翻译的时候，杨洁篪用中文发表了15分钟的讲话作为回应，他抨击了美国混乱的民主体制和恶劣对待少数族裔。杨洁篪说：「美国利用其军事力量和金融霸权进行长臂管辖，打压其他国家。美国滥用国家安全的概念来阻碍正常的贸易往来，煽动一些国家攻击中国。」

路透社表示，布林肯似乎对杨洁篪的发言感到意外，他呼吁记者留在现场，以便他做出回应。美国国家安全顾问沙利文说，美国不寻求与中国发生冲突，但会站在原则和朋友的立场与中国交涉。他宣传了美国最近火星车登陆的成功案例，并表示美国的成功在于其不断自我革新的能力。

美国公共电视台席芙林 (Nick Schifrin) 在推特上发文指出，布林肯在会议开始前的发言总计花了2分27秒，美国国家安全顾问沙利文的发言则是花了2分17秒。另一方面，中国代表杨洁篪的开幕发言总计花了19分40秒，而中国外交部长王毅的发言时间则是4分9秒。

路透社指出，双方似乎已经做好了初步准备，这次会谈中能达成的协议似乎很少。双方的会谈预计将持续两日。

各说各话

华盛顿表示，在与中国官员会面之前的亚洲之行，以及与欧洲丶印度和其他盟国接触的经验，显示自美国总统拜登1月上任以来，美国已加强了与中国对抗的手腕。

华盛顿曾表示，在符合美国利益的情况下，愿意与中国合作，并以应对气候变化和新冠病毒大流行为例。18日，布林肯表示，华盛顿希望看到中国利用其对朝鲜的影响力，说服朝鲜放弃核武。

代表流亡维吾尔族人的团体在阿拉斯加会晤前写信给美国国务卿布林肯，敦促他要求北京关闭其在新疆地区的再教育营。联合国专家称，新疆地区有100多万名维吾尔族和其他穆斯林少数民族成员被关押於再教育营中。

布林肯曾承诺在会晤中提出这个问题。美国国务院在拜登上任後，维持特朗普政府的决定，认定北京在新疆实施的政策是种族灭绝，但中国坚决否认相关指控。

杨洁篪18日重申，新疆丶香港和台湾都是中国领土不可分割的一部分，中国坚决反对美国干涉中国内政。他说，美国应该处理好自己的事情，中国也应该处理好自己的事情。他说：「我们对中美关系的看法，就像习近平主席说的那样，就是希望与美国不对抗丶不冲突，相互尊重丶合作共赢。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社等)

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