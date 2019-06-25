中美会前传贸易战休兵 可望年底完成协议

(德国之声中文网) 根据《南华早报》27日引用消息人士报导，为了恢复谈判，中美已经暂时同意贸易战休兵。知情人士还透露，特朗普决定延迟征收关税是习近平同意在大阪会谈的代价。两位消息人士还说，双方可能将谈判期限订为6个月，也就是到2019年底。

白宮發言人表示，特朗普與習近平將在周六29日日本大阪當地時間上午11點半，北京時間10點半會面。

美国总统特朗普周三6月27日表示，本周末可能与中国国家主席习近平达成贸易协议，但如果两国没有共识，他准备对所有剩余的中国进口商品征收关税。他强调，「中国领导人想达成协议，比我还想。」

他说:「这绝对是有可能的......我们必须谈成一笔好的交易......我们可能会达成协议，但现在这样我也非常高兴。」

特朗普周三出發到日本大阪参加G20领导人峰会。他提到可能会先对3千亿美元的中国进口商品征收较低的10％关税，而不是原先提议的25％。

他说:「如果没有协议的话，我会增加额外的关税，非常高的额外关税。」美国政府官员表示，10％的关税增加的成本更容易被中国公司吸收，也能透过人民币贬值抵消。

美国财政部长姆努钦周三表示:「中美之间的贸易协议完成了90％。」他没有说剩下的10%是什么，但是强调本次的20国集团峰会「非常重要」。

他说:「我们希望听到的讯息是，他们想重回谈判桌上并继续协商下去，因为我认为，这样他们和美国的经济才能够获得贸易的平衡，继续建立这种关系。」

中方立场保密到家

根据《南华早报》，去日本之前，习近平周一与中共中央政治局的其他24名成员召开会议。相关内容一如往常没有公开讯息，但官方媒体提供了一些线索。中国共产党中央委员会机关刊《求是》杂志的网站「求是网」报导，这次会议主题是「牢记初心使命，推进自我革命」。「自我革命」这个术语通常用来指代为了党的更大利益而牺牲个人或地方私利的必要性。

报导内容提到，中共「为中华民族谋复兴这个初心和使命，义无反顾向着这个目标前进，从而赢得了人民衷心拥护和坚定支持」。虽然这些报导没有直接提及美国，但可以被视为对中共内部其他高层领导人的号召，要求他们在习近平与特朗普重要会面前给予政治支持。

7天的公开听证会之后，关税的公共评议期将在7月2日结束。也就是说在特朗普从大阪峰会回来后不久，他就能够对价值3000亿美元的中国消费品征收关税。从手机，笔记本电脑和平板电脑到管袜和婴儿背袋都在这个范围内。大大小小的美国公司乞求免除关税，并警告政府他们要将生产线转移出中国非常艰辛。

夏立民/罗法 (综合报导)