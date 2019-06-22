中美交战正热 东盟盼重启区域整合谈判

(德国之声中文网) 东南亚国家联盟(ASEAN)从周六开始召开为期两天的峰会，针对经济合作进行讨论。会员国领导人们在周日的曼谷峰会上同意开展经济与安全方面的合作，以对抗中美关系紧张下日益严峻的亚洲政局。

泰国总理巴育 (Prayuth Chan-ocha)作为第34届的东盟峰会主席在记者会上说，在中美两国贸易关系紧张的情况下，东南亚国家需要在经济上更加团结，提高议价能力。他说，区域全面伙伴经济贸易协议(RCEP)这个自由贸易区将会囊括6.5亿的人口，如果整合成功，成为世界上最大的区域经济体。

菲律宾通讯部长安达纳(Martin M Andanar)说，菲律宾也希望尽快完成区域整合，认为自由贸易必定能为区域经济带来好处，但是也承认东南亚经济已经因为中美相争而显现疲态。新加坡总理李显龙指出，今年新加坡的经济有些许放缓，认为东盟各国必定要有经济多少会受到一些中美贸易战的影响的心理准备。

与此同时，印度方面却对中国的提案有所迟疑，担忧中国的产品会对该国的消费市场形成庞大冲击。澳大利亚和新西兰则是提出一些与劳工保障和环境措施有关的目标。

东盟会员国领导人聚首开会的状况

中美相争冷落东盟

从特朗普当上美国总统以来，在东盟所倾注的心力就变少了。比如，特朗普认为泛太平洋合作协议(TPP)会对美国的就业机会造成伤害，于是便退出了协议。从那之后，中国就想要扩大在该区域的影响力。比如，中国在2016年就开启了与16个周边国家关于区域全面伙伴经济贸易协议(RCEP)的谈判，以期概括全球将近45%的人口、整合将近三分之一的国内生产总值(GDP)。该提案不仅涵盖东盟全部10个会员国，还会加入中国、印度、日本、韩国、澳大利亚、纽西兰等亚太区域的经济体。然而，在中美贸易战开打之后，相关讨论便陷入停摆。

海权与人权

此次的东盟峰会也稍微碰触到的南中国海的主权议题、罗兴亚人的难民问题、以及海洋塑胶垃圾的污染问题。周日的一份声明指出，原本预定2021年前完成的南中国海的行动准则很可能提早到今年以内完成。

被国际谴责忽视罗兴亚人的缅甸领导人昂山素季也出席东盟峰会

人权团体呼吁东盟各国重新评估将罗兴亚穆斯林遣返回缅甸的计划，担忧被遣返者可能会遭遇到歧视或刑罚。东盟朗读一份声明作为回应，表示「支持缅甸政府用安全、有尊严的方式促进人员自愿回到缅甸」，显得力道薄弱。因为东盟地区的历史复杂，因此东盟建立五十年以来都仅依靠共识运行，也十分避免涉入会员国的国内政治问题。这使得在人权问题上东盟的声明显得隔靴搔痒。

罗法/杨威廉(路透社、法新社)