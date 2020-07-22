中美交恶 台湾成“热点”

（德国之声中文网）就在美国强势勒令关闭中国驻休斯顿领事馆遭中方拒绝，后者宣布关闭美国驻成都领事馆以及美国国务卿彭佩奥不断向中国喊话，提出全球建立民主联盟以改变中国共产党威胁自由的说法时，美国参议院又通过了2021年财政年度国防预算授权法，许多内容直指台湾，并建议邀请台湾参与美国在环太平洋地区的军事演习。

美国国防部最新公布的2021年度国防预算法草案所涉及资金已经达到了7405亿美元的水平。根据美国彼得森基金会(Peter G Peterson Foundation)的计算，这一水平已经超过全球各国国防预算排榜行上其它排名在美国之后10个国家的总和。

美国参议院最新通过的国防预算法中，涉及台湾的内容体现在第1258和1259条。其中指出，台湾关系法以及美国1982年7月针对台湾推出的"六个保障"是美台关系的基础。美国期望"台湾的未来将由和平手段决定"，任何通过和平以外的手段确定台湾未来的努力都是"对西太平洋地区和平与安全的威胁，也是美国的严重关切"。预算法指出：中华人民共和国对台湾日趋强硬和侵略性的行为，包括针对台湾的军事行动不断增加，有悖于未来和平解决台湾问题的期望。

美方在这份文件中表态称：支持台湾通过跨国军售，直接商业销售和产业合作获得国防装备和服务，重点是支持台湾不对称的防御战略能力，包括反舰、海防、防甲、防空、海底战争、先进的指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察以及灵活的指挥和控制能力。同时，美国国会还将"确保及时审查和回应台湾对国防装备和服务的要求。"

美方提出愿意邀请台湾参与"环太平洋"军事演习。并且美国将维持"抵抗任何可能危及安全以及台湾人民社会或经济制度的武力或其它形式强制手段的能力"， 包括美国武装部队抵制中华人民共和国为迅速夺取对台控制权造成"既成事实"的行动能力。

疫情时代的决策及美中关系未来

同时，美国共和党联邦参议员布莱克本（Marsha Blackburn）于7月22日最新发布名为《疫情时代的决策及美中关系未来》的白皮书，对美国在新冠疫情后如何与中国共产党当局打造中美关系提出了诸多建议。其中的核心建议内容包括国会应继续为台湾和香港提供强有力的支持，同时支持整个印度洋太平洋地区以及中国及其领土内地区的普遍人权标准。

这份白皮书还提出，国会应促进加大对该国印度太平洋司令部的国防投资，以增强区域威慑力，增加美国拥有非对称性优势的领域。白皮书称：中国人民解放军海军利用新冠大流行占据头条新闻，以及美国或法国海军临时缺席的状况，于2020年4月让辽宁号及其5艘战斗群舰队穿越台湾海峡。与美国和其它同盟国试图维持航海自由的努力相反，中国航母如此靠近台湾本地的航行是"故意彰显武力"的做法。

台湾海峡的火药味

如果将注意力转移到美中严重外交冲突中，两国军方的实际做法，就更能闻到秀肌肉和火药的味道。从今年7月开始，美中两国军方力量在南中国海海域频频现身。7月初，美国派遣"里根"号和"尼米兹"号航母作战群在南海开展双航母演训。之后不断有美方侦察机靠近中国沿海地区。中方也不断派出战机予以反制，台湾方面抑有所反应。

据台湾"公视"网报道，7月24日清晨，台湾各地都有民众目击战机战机深夜紧急升空。报道援引当地军事迷提供的消息称，23日晚间至24日凌晨期间，中国军机多次"侵犯台湾西南空域"，后遭台方战机紧急升空驱离。但报道称，台湾军方对此既没有否认也没有证实，只是强调周边情势在其掌控之中。

同时中国7月1日在西沙海域与美方同时组织了军事演习后，又于7月23日宣布将于两天后开始在雷州半岛以西海域组织实弹打靶。并警告称"此次打靶覆盖范围广、弹药威力大，擅自出海被误炸误伤的危险极大。"

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