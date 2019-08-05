 中美互控背信 纳瓦罗批中国贸易「七大罪」 | 经济纵横 | DW | 05.08.2019

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经济纵横

中美互控背信 纳瓦罗批中国贸易「七大罪」

第12轮中美贸易磋商结束不到36小时，特朗普就宣布，将在9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。中国官媒怒怼，「栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花」。

USA China Gespräche im Handelskonflikt (Reuters/L. Millis)

中美第12轮贸易磋商后，本来双方都说有「建设性」，却在特朗普一声要开徵新关税后情势急转直下。中美还谈得下去吗?图右谈判桌上出现的第一人就是纳瓦罗。

(德国之声中文网) 根据美国福斯商业台报导，白宫贸易顾问纳瓦罗4日接受他们的访问时说，只有北京不再犯「七大罪」，两国才有可以贸易休战。

他口中的「七大罪」分别是:知识产权窃盗、强制技术转让、商业机密窃取、倾销导致美企破产、国企大量补贴、芬太尼、货币操纵等。这些也都是美国过去坚持要中国做出的「结构改变」。

他表示，中国是通过削减价格和贬值货币来抵销关税。他说:「自2018年关税实施以来，人民币汇率下降了近10％，几乎抵消了所有关税。美国消费者也没有看到任何显着的价格上涨......。」

报导提到，美国商业团体不会同意纳瓦罗的书法。消费者技术协会此前指出，新关税意味着笔记本电脑、平板电脑和智慧型手机的价格会上涨。税务基金会也说，目前对中国的关税已让美国消费者每年多花850美元，新关税将使一个典型的四口之家每年再多花费350美元。

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《南德意志报》认为，特朗普对中国再次加征关税，可能反而帮了习近平的忙。《新奥斯纳布吕克报》则判定，美国消费者是最大输家。《法兰克福汇报》指出，特朗普此举的真正目的是胁迫美联储。 (03.08.2019)

中美贸易战已经长达16个月。让我们回顾一下这场争斗所经历的10个关键日期。 (03.08.2019)

尽管北京在周五表示如果特朗普执意加税，中方“不得不”反制，但是并未点明会采取怎样的措施。法新社等分析，中方或可以采取以下这些手段来报复美国。 (02.08.2019)

特朗普宣布将对剩余的价值3000亿中国商品加征10%的关税。而此前中美双方刚刚表示，本周在上海的贸易谈判过程顺利并有建设性。中国外交部现在指责美方出尔反尔。到底发生了什么事? (02.08.2019)

中国质疑再谈判必要性

有中国官媒背景的微信账号「陶然笔记」，抨击美国总统特朗普加税很大一部份的原因是美国国内政治所需，中方毫无兴趣。其称美国「关税大棒不断挥舞」，质疑「磋商近期还有没有必要继续下去」？

文章内容左打美国的「中方未购买农产品说」、右批美国芬太尼泛滥是国内管制不力，反而是美方「出尔反尔」，想要「极限施压」和把中美经贸磋商与美国国内政治议题「绑架」。

除了陶然笔记，日前新华社时评也说，「美又施关税威胁背离正轨更解决不了问题」，并警告中方将采取必要反制措施。

评论提到，「对美方宛如川剧般的『变脸』，中方早已习以为常、见怪不怪」，表示中方的立场和态度始终一致，也就是贸易战没有赢家，坦诚磋商才能解决问题。

夏立民/罗法 (综合报导)

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