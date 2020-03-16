中美互控抹黑 杨洁篪舌战蓬佩奥

（德国之声中文网) 美国国务院表示，美国国务卿蓬佩奥周一(3月16日)打电话给中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。蓬佩奥电话中表示，对北京官方「把新冠肺炎责任推到美国身上」感到不满。

他强调，「现在不是散布假信息和怪谣言的时候」，并表示所有国家应该团结起来面对共同威胁。

新华网则报导，杨洁篪在通话中指控「美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化」。

杨洁篪说:「疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世界卫生组织以及包括美国在内的世界各国通报情况、分享信息，开展国际合作，并向一些国家提供力所能及的捐助和支持。」

疫情爆发以来，中美口水战和外交动作不断。美国国务院13日才召见中国驻美大使崔天凯，谴责北京提出的「阴谋论」。

中国外交部发言人: 可能是美军把疫情带到武汉

3月12日，中国外交部发言人赵立坚在推特上发问，"美国的零号病人是什么时候出现的？有多少人感染？"紧接着，赵立坚提出大胆的假设"可能是美军把疫情带到了武汉"，他继续要求"美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！"

这个推特发言应该是深思熟虑的结果，为了有更广的传播力，赵立坚用中文、英文各发了一遍。

今年二月上任中国外交部发言人的赵立坚此前在中国驻巴基斯坦大使馆任公使级参赞。在巴基斯坦时，他就频繁在推特上发帖，也曾因此被看作是最善于利用国际社交媒体的中国外交官。

美国军人把疫情带到武汉？很多人看到和听说赵立坚的这条发言时都非常错愕，同时更想知道他是否透露更多内情。但遗憾的是，赵立坚没有将这个话题继续下去。据《南方周末》的报道，去年10月18日至27日在武汉召开的军运会期间，曾有5名外籍运动员患疟疾在金银潭医院治疗。该院院长张定宇接受采访时说，他们跟新冠肺炎毫无关系，"这些都是不需要辟谣的内容"。

中国外交部发言人赵立坚

今年1月22日，中国疾控中心主任高福在记者会上说，新的病毒来源就是海鲜市场销售的野生动物。但这种说法一直受到一些人的质疑。在后来的一个月里，有关病毒源头的讨论和猜测在中国的网络里铺天盖地，各种阴谋论甚嚣尘上，甚至有人说，病毒来自某个中国的试验室，并提出"中国的零号病人到哪里去了"这样的问题；也有人说"外国人在中国放毒"。

著名的医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）2月18日发表了一封由27名国际上知名的医学、公共卫生专家发起联署的公开声明，谴责有关病毒来源的传言和阴谋论。联署学者指出，各国科学家的多方论证显示，新冠病毒（SARS-CoV-2）的来源是野生动物。

不过，2月29日中国国家卫健委发布的《中国-世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID-19）联合考察报告》在病毒源头方面没有提供结论。在两天前的2月27日，中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山首次提出"尽管新冠疫情始发于中国，但是病毒的来源不一定是中国"的说法。

此后不久，刚升为中国外交部新闻发言人的赵立坚于3月4日在记者会上说，"世卫组织将新冠病毒命名为‘COVID-19’，就是不将该名称同任何地区和国家相联系。中国权威呼吸病专家、中国工程院院士钟南山曾表示，疫情首先出现在中国，但不一定发源在中国。"

跟美国打口水战？

美国国务卿蓬佩奥多次直接使用"武汉冠状病毒"一词，特朗普也是毫无顾忌地说"中国冠状病毒"、"开始于中国的外国病毒"。白宫安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）周三（3月11日）在一个对基金会发表的演讲时说，"病毒最早不是出现在美国，它最早出现在武汉"，而中国政府的瞒报，"可能让国际社会失掉了两个月的时间"。赵立坚的推文或许是试图对美国高官"让病毒带着中国制造标签"这一口径做出的回应。他在今年二月上位发言时曾表示要跟各国记者"讲好中国故事、传递中国声音"。

美国安全顾问奥布莱恩没有说错，他的国家在抗疫病毒的战斗中的确损失了很多时间。据BBC的报道，截止到周四（3月12日）美国测出的感染人数超过1300人，但被检测人数不到10000人。美国医学及公共卫生专家目前最大的担心，就是未经检测的感染病人正在迅速传染其他人。作为比较，德国每日新冠病毒的测试能力为12000例，目前测出阳性人数大约为3000多例，死亡7例。周五，媒体报道称美国死于新冠病毒人数是41人。

邹宗翰/杨威廉/李鱼 (法新社等)