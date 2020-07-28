中美互关领事馆 怒火烧外交官台籍妻

(德国之声中文网) 中美互关领事馆，意外引起外界对美国驻成都总领事林杰伟（Jim Mullinax）一家人的关注，其妻子莊祖宜台湾人的身份更成为舆论焦点。

因为疫情身在美国的莊祖宜7月27日在脸书发文，表示透过和先生通电得悉，美方驻成都领事馆人员「经历了三天24小时轮班无休的收拾，已于周一清晨完成降旗仪式撤离领馆」。

她提到先生传来后院里由中美职员共同开辟的一片菜园的照片，并说：「连这个都要拆除，好舍不得！」

她文中提及馆员的不舍和离别的眼泪，「他们本来加急订了一个横幅布条，上面写着『感谢成都 1985-2020』，预备降旗后挂在大门口，可惜最终无法成事，非常遗憾」。

领事馆突遭关闭，她对于馆员的生计表示担忧。「关闭成都美领馆的消息确实后，我首先想到的是领馆里一百多名的本地员工，从各部门专员到司机、警卫、打扫阿姨... 许多人在那儿工作了近三十年，对领馆周遭物换星移的发展和各任领事的行事风格如数家珍，却在一夜间失业了，接下来何去何从？」

她说外界把焦点放在他们两夫妇身上，但说自己只是「数百个被影响到的家庭里的其中一个」，也说不会删改或关闭社群媒体平台，对于满天谣言，她认为「心地光明是看得见的」。

网民批「双面人」

虽然莊祖宜尝试以感性文字灭火，不过中国网路上对于她的批评声浪不断，有人挖出她和家人互动的视频，批评他们装模作样。也有网友质疑莊祖宜炒作「四川人」身份，从她过去的发文说她事实上「不喜欢中国，觉得台湾是非常好的，追求民主自由」，批评她是「双面人」。

对此，莊祖宜的母亲台湾、知名声乐家范宇文并未正式公开回应，但是网上流传着一段她要大家不要再「网路霸凌」女儿的文字，说「打开1998年春晚我演唱的『我爱你中国』就知道我们都是中国人」，促请外界「停止对我女儿的霸凌」。

目前网上还可以找到范宇文当年演唱的影片，不过文字是否真正出于她手，目前尚未得到证实。

贴文类比「纳粹」惹议

著有《廚房裡的人類學家》的莊祖宜在微博上有61万粉丝 ，她在社交媒体上常分享对于成都的喜爱，还有自己烹调的菜肴与家庭生活。

在最新的发文中，她没有特别提到自己「四川人」的身份，而是提到四川给她「家的归属感」，对于要离开感到「百般不舍」。不过随着美中冲突不断升级，网民也找出莊祖宜过去的贴文一一检视。

莊祖宜在7月21日在微博发文写道：「本来兴高采烈的期待这个周末终于能全家团聚，结果昨天接到大使的电话，说需要Jim继续待下去，说不准多久，要我多担待。孩子一个大哭，一个生气砸东西，而我们愤怒和失望又有什么用呢？」

她在1日曾发文说自己2月与两个孩子因疫情紧急撤回美国。她说：「我曾经一闪念，试想二战前犹太人为了躲纳粹而离开家是否就像这样。」

这两则贴文引来数千名中国网民留言，对她使用「纳粹」非常反感，也有人骂她是「间谍」，甚至说「善良的中国人被妳骗了」；但也有许多人留言支持她，认为无端谩骂侮辱是「极尽卑劣之能事」，希望他们一家早日团聚。

网民也翻出莊祖宜1月份在脸书转贴姐姐莊祖欣的文章，里面提到「我是中国人，我以做Chinese为荣，以能读能写汉字为傲！但是，中国人不需要等同于中华人民共和国人」，莊祖宜回应表示：「我很认同姐姐说的，文化疆界和政治疆界是两回事。」

这也引来网民批评莊祖宜的身份认同，甚至支持台独的联想。

林杰伟：今天是悲伤的一天

除了有关莊祖宜的争议持续延烧，林杰伟一段发在微信朋友圈的文字也受到广泛报导，他提到27日是悲伤的一天，强调美国驻成都总领事馆过去35年在各领域的交流努力。

他说：「尽管现在情况似乎一片黑暗，但我相信我们将找到新的方法来建立我们两国人民之间的友谊。」推特上另外有一段他用中文向成都及西南地区人民道别的影片。

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