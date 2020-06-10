中美争5G霸主 华盛顿修改华为限制

(德国之声中文网) 美国商务部威尔伯-罗斯（Wilbur Ross）周一 (6月15日)透过一份声明证实路透社日前报导，美国将修改禁止美国公司与华为做生意的规定，允许他们共同制定下一代5G网络的标准。

根据路透社，美国商务部和其他机构签署了修改规则的文件，6月12日送交给《联邦公报》等待发布，最快将于16日公布。

罗斯在这份声明中说:「美国不会放弃在全球创新中的领导地位......商务部致力于保护美国的国家安全和外交政策利益，鼓励美国厂商充分参与并倡导美国技术成为国际标准。」

美国商务部在周一晚些时候公开宣布了这一举措，指出美国参与标准制定 「影响着5G、自主汽车、人工智能和其他尖端技术的未来」。

去年，美国将华为列入商务部所谓的实体名单，以国家安全为由限制向该公司出售美国商品和技术。

业界和政府官员表示，最新的规则变动不影响美国削弱华为这一全球最大电信设备制造商的决心。

他们说，美国将华为列入实体名单，使美国在标准制定中处于不利地位。不同公司在共同制定标准的过程中，让各自的产品符合同一技术标准。

在美国公司不确定他们能分享到什么技术或信息的背景下，美国公司的工程师参与相关会议和活动的次数减少，这让华为的话语权增强。

代表亚马逊、高通和英特尔等公司的信息技术产业委员会(ITI)亚洲区政策高级主管威尔森 (Naomi Wilson)说:「2019年5月实体名单更新带来的混乱曾在无意中将美国公司从一些技术标准对话中排挤出去，使他们处于战略劣势。」

她认为这次当局的决定能让美国公司再次在5G和人工智能等先进技术上领先。

议员关注美企竞争力

6名美国参议员上个月致函美国商务部、国务院、国防部和能源部部长，要求他们尽快出台规定，确保美国在参与5G標准制定上不受实体名单限制。议员中也包含对中国采取鹰派态度的鲁比奥 (Marco Rubio)、英霍夫 (James Inhofe)和科顿 (Tom Cotton)。

信中写道:“我们对美国在5G无线技术的全球领导地位因参与度降低而面临的风险深感担忧。”

美国在去年5月将华为列入实体名单时，美国商务部援引了美国对该公司的指控，称其涉嫌违反美国对伊朗的制裁，目前案件仍在审理中。商务部还指出，起诉书指控华为以“欺骗和阻挠行为”规避美国法律。但华为在此案中不认罪。

邹宗翰/张慈 (路透社)