中美乔不拢 贸易谈判乌云密布

（德国之声中文网）中国政府官员周三（10月9日）向路透社表示，北京降低了今明两天与美国贸易谈判的期望。他表示，中国对美国将中国公司列入黑名单感到既惊讶又沮丧。

该名官员说，尽管北京理论上想结束贸易战，但中共官员对与华盛顿要在短期达成任何协议并不乐观。

但美国总统特朗普依旧保持正向，他在华盛顿对记者说：「如果我们能够达成协议，我们会达成协议，机会真的很大。」他再次重申:「在我看来，中国比我更希望达成协议。」

如果没有重大进展，美国将在10月15日将价值2500亿美元的中国商品的关税税率从25％提高到30％。

有好气氛没大成果

据两位知情人士向《南华早报》透露，早前中美之间的副部长级贸易磋商未能在关键问题上取得任何进展，并没有为接续的部长级谈判奠定基础。

消息人士称，周一和周二在华盛顿举行的讨论中，中方拒绝谈论强迫技术转移，这个美国对中国最不满的政策。匿名的他也说，谈判也未提及国家补贴问题。

双方只有把时间和精神集中在讨论农业采购和知识产权保护。另一位熟悉会谈的人士说：「双方没有取得进展。」他补充，中方在说服美国谈判代表考虑停止调涨关税方面没有取得进展，而这是北京方面的主要优先任务。

夏立民/杨威廉 (路透社等)