 中美乔不拢 贸易谈判乌云密布 | 经济纵横 | DW | 10.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中美乔不拢 贸易谈判乌云密布

中美部长级经济官员10日与11日两天在华盛顿开会。外界关注双方是否能结束长达15个月的贸易战。这场贸易战正在使全球经济放缓，世界贸易体系也受到衝击。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

在美国因为新疆人权议题将28个中国实体放进黑名单后，外界对于双方达成协议的可能更不抱希望。

DW.COM

世界经济论坛公布了最新的《全球竞争力报告》，美国从冠军宝座跌落到第二，新加坡取而代之。专家认为，这主要是受到了中美贸易战的影响。中国排名第28，与去年持平；香港从去年的第7跃升至第3；德国则因网络通信而排名大幅下滑。 (09.10.2019)

美国前一天才以涉及打压新疆穆斯林将28个中国实体列入黑名单，现在又祭签证限制。早前中美为了10日和11日贸易谈判营造的正向气氛全消，转而蒙上一层厚厚的阴影。 (09.10.2019)

中美部长级官员10日就要在华盛顿恢复面对面的贸易谈判。虽然北京近来采购了多批美国农产品释放善意，但美国要求的「结构性改革」已传出被排除在协议之外。双方这次谈判并没有比之前乐观。 (08.10.2019)

中美本周就要坐下来面对面进行第13轮贸易谈判。但是特朗普最近因为「电话门」遭弹劾调查，许多美国企业也因为经济放缓向他施压。这会不会让美国在本次贸易谈判中屈居劣势? (07.10.2019)

（德国之声中文网）中国政府官员周三（10月9日）向路透社表示，北京降低了今明两天与美国贸易谈判的期望。他表示，中国对美国将中国公司列入黑名单感到既惊讶又沮丧。

该名官员说，尽管北京理论上想结束贸易战，但中共官员对与华盛顿要在短期达成任何协议并不乐观。

但美国总统特朗普依旧保持正向，他在华盛顿对记者说：「如果我们能够达成协议，我们会达成协议，机会真的很大。」他再次重申:「在我看来，中国比我更希望达成协议。」

如果没有重大进展，美国将在10月15日将价值2500亿美元的中国商品的关税税率从25％提高到30％。

有好气氛没大成果

据两位知情人士向《南华早报》透露，早前中美之间的副部长级贸易磋商未能在关键问题上取得任何进展，并没有为接续的部长级谈判奠定基础。

消息人士称，周一和周二在华盛顿举行的讨论中，中方拒绝谈论强迫技术转移，这个美国对中国最不满的政策。匿名的他也说，谈判也未提及国家补贴问题。

双方只有把时间和精神集中在讨论农业采购和知识产权保护。另一位熟悉会谈的人士说：「双方没有取得进展。」他补充，中方在说服美国谈判代表考虑停止调涨关税方面没有取得进展，而这是北京方面的主要优先任务。

夏立民/杨威廉 (路透社等)

相关内容

Symbolbild China - USA

谈判前各自放话 中美看谁先让步 08.10.2019

中美部长级官员10日就要在华盛顿恢复面对面的贸易谈判。虽然北京近来采购了多批美国农产品释放善意，但美国要求的「结构性改革」已传出被排除在协议之外。双方这次谈判并没有比之前乐观。

USA l US-Präsident Donald Trump - wütend

特朗普麻烦缠身 传中国见缝插针 07.10.2019

中美本周就要坐下来面对面进行第13轮贸易谈判。但是特朗普最近因为「电话门」遭弹劾调查，许多美国企业也因为经济放缓向他施压。这会不会让美国在本次贸易谈判中屈居劣势?

New York: Unruhe an der Börse

贸易战后座力 美国竞争力跌落世界第二 09.10.2019

世界经济论坛公布了最新的《全球竞争力报告》，美国从冠军宝座跌落到第二，新加坡取而代之。专家认为，这主要是受到了中美贸易战的影响。中国排名第28，与去年持平；香港从去年的第7跃升至第3；德国则因网络通信而排名大幅下滑。

广告
Schweden Stockholm Nobelpreis Chemie 2019 (Nobel Media/Niklas Elmehed)

诺贝尔化学奖花落谁家？

2019年度诺贝尔化学奖由来自美国、英国和日本的三位科学家共同分享。今年的奖项表彰他们在锂离子电池方面做出的贡献。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  