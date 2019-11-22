中美之间 德国高管如何选边站?

德国知名民调机构阿伦斯巴赫研究所进行的一次问卷调查显示，德国政界以及商界高层如今越发担心，将在对立的中国与美国之间左右为难。大部分受访者表示要“站在美国一边”，而认为中国终将取得美国成为世界霸主的受访者比例也达到了三分之二。
(德国之声中文网) 中美贸易争端是眼下让全球企业高管最为担心的问题之一。对于欧洲企业而言，"选边站"的压力尤其巨大。
在《法兰克福汇报》以及德国《资本》月刊联合委托阿伦斯巴赫研究所(IfD Allensbach)进行的一项问卷调查中，将近八成的受访高管表示，欧洲企业迟早不得不在中美之间选边站。
阿伦斯巴赫研究所每半年对德国的政界、商界精英人士进行一次问卷调查，被认为是欧洲最具代表性的"高端民调"。此次问卷调查总共访问了约500名高管。
调研结果显示，如果"选边站"的日子真的到来，大约一半的企业高管选择维护与美国的业务，选择中国业务的大约有三分之一，还有一些高管表示难以取舍。
就在今年早些时候，欧盟驻华商会主席伍德克(Jörg Wuttke)在接受德国之声采访时，曾经指出，中美之间的贸易争端迟早会化解，但是美中较量的本质是华盛顿阻止中国取得科技领先地位。"不论如何，我们欧洲依然是美国的最紧密盟友；总有一天，美国会要求我们明确站队。"
目前，欧洲方面已经受到了一些"选边站"的压力。今年5月底，美国国务卿蓬佩奥在访问德国等欧洲国家时，就曾明确表示，如果在电信基础设施中用了华为的设备，美方就将停止向这个国家共享情报。
欧洲是否还有影响力？
在阿伦斯巴赫研究所的问卷调查中，尽管大部分受访者都将贸易战以及英国退欧视作当前最大的风险，认为自己的企业已经受到这加征关税严重冲击的受访者比例却只有15%。超过一半的受访者认为，美国总统特朗普的现行政策正在伤害美国自身的经济，认为特朗普政策有损美国政治的受访者比例更是高达80%。与此同时，认为特朗普2020年能够连任的德国高管比例也高达68%。
就当前中美贸易争端的发展趋势，几乎没有受访者认为，欧盟还能够对华盛顿或者北京有效施加影响力。
而在中美竞争的长期展望上，超过三分之二的德国政界、商界精英认为，中国今后将会取代美国，成为全球第一霸主。