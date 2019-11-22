中美之间 德国高管如何选边站?

(德国之声中文网) 中美贸易争端是眼下让全球企业高管最为担心的问题之一。对于欧洲企业而言，"选边站"的压力尤其巨大。

在《法兰克福汇报》以及德国《资本》月刊联合委托阿伦斯巴赫研究所(IfD Allensbach)进行的一项问卷调查中，将近八成的受访高管表示，欧洲企业迟早不得不在中美之间选边站。

阿伦斯巴赫研究所每半年对德国的政界、商界精英人士进行一次问卷调查，被认为是欧洲最具代表性的"高端民调"。此次问卷调查总共访问了约500名高管。

调研结果显示，如果"选边站"的日子真的到来，大约一半的企业高管选择维护与美国的业务，选择中国业务的大约有三分之一，还有一些高管表示难以取舍。

就在今年早些时候，欧盟驻华商会主席伍德克(Jörg Wuttke)在接受德国之声采访时，曾经指出，中美之间的贸易争端迟早会化解，但是美中较量的本质是华盛顿阻止中国取得科技领先地位。"不论如何，我们欧洲依然是美国的最紧密盟友；总有一天，美国会要求我们明确站队。"

欧盟驻华商会主席伍德克

目前，欧洲方面已经受到了一些"选边站"的压力。今年5月底，美国国务卿蓬佩奥在访问德国等欧洲国家时，就曾明确表示，如果在电信基础设施中用了华为的设备，美方就将停止向这个国家共享情报。

欧洲是否还有影响力？

在阿伦斯巴赫研究所的问卷调查中，尽管大部分受访者都将贸易战以及英国退欧视作当前最大的风险，认为自己的企业已经受到这加征关税严重冲击的受访者比例却只有15%。超过一半的受访者认为，美国总统特朗普的现行政策正在伤害美国自身的经济，认为特朗普政策有损美国政治的受访者比例更是高达80%。与此同时，认为特朗普2020年能够连任的德国高管比例也高达68%。

就当前中美贸易争端的发展趋势，几乎没有受访者认为，欧盟还能够对华盛顿或者北京有效施加影响力。

而在中美竞争的长期展望上，超过三分之二的德国政界、商界精英认为，中国今后将会取代美国，成为全球第一霸主。