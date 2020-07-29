中美之间"热战"可能性增大？

（德国之声中文网）有海军少将衔，曾任中国人民解放军国防大学军事后勤与军事科技装备教研部副主任的张召忠，7月28日在"局座召忠"的个人微博帐号下发表有关"#中美关系恐面临更大风险# 的文字及视频评论，主要观点是"中美关系急转直下，未来四个月战争威胁增大"。

这位频繁出现在中国央视的军事问题评论员称，一个月之内，美国两个航母战斗群来回穿梭于印太和南海，美国还联合日本、澳大利亚、印度轮番到南海叫阵。他说，"特朗普上台后对中国发动了史无前例的贸易战，接下来是科技战、外交战、舆论战，各种甩锅大战，现在战火正在向军事领域蔓延，擂台已经在南海和台海摆开。未来四个月，随着特朗普选情越来越糟糕，为了转移国内的注意力，靠反华来争取选票，铤而走险的可能性在增加，战争的威胁在增大。有备无患，我们必须丢掉幻想准备打仗，遏制战争最好的办法，就是做好战争的准备！"

到7月30日，张召忠此条微博已被转发39000多次，获12万3000多个点赞。网友对该条微博的评论五花八门，有表示担心的，有支持进入备战状态的，也有祈求世界和平的，还有人质疑为何"不管是美国也好台湾也罢，公开反中就能或者说那些政客认为能获得更多选票呢"。

美国华裔政治学者夏明近日也对中美发生热战的可能性发出警告。美国宣布关闭中国驻休斯敦领馆后，夏明在接受德国之声采访时表示："中国和美国已经进入冷战时代，而且热战打起来的可能性很大，特别是在未来的6个月。从中国角度看，中国政府有可能借疫情、各国无暇顾及的机会在台湾、印度等地冒险。从美国来看，特朗普的政治生命基本到此，为了还能有一线生机，或者是试图在他的这一届任期内留下政治遗产，他有动力冒险。"他还说，"特朗普可能冒险的地方我认为是南海，在南海针对中国人造岛屿、军事基地用兵，我认为可能性很大。"

台海局势诡谲

6月以来，中美因新冠疫情而延缓数月的南海对抗确实呈重新抬头之势，台海情势也不安宁。

6月底，中国宣布7月1日至7月5日在南海西沙群岛海域进行为期5天的军事演习。中国官媒称，此次西沙军演旨在展示夺岛作战能力。美国五角大楼立即对中方军演表示担忧，指军演"进一步破坏该地区局势"，不利于缓解紧张和维护地区稳定。7月4日美国独立日当天，美国尼米兹号（CVN-68）航母及其战队群与基地位于日本的罗纳德·里根号编队进入南海，开展2014年以来美军在南海的首次双航母演习。此前受疫情冲击，尼米兹号和里根号航母编队三个月未在太平洋巡逻，直到6月8日才离开母港，进入西太平洋地区执勤。美国海军表示，尼米兹号和里根号在南海的"自由航行"演习，主要目的旨在建立一个"自由开放的印太区域"，以遏制中共日益增长的影响力。

真正让北京方面感到形势突变的是7月13日美国国务卿蓬佩奥发表的涉南海声明。声明中，蓬佩奥一改美国长期以来通过联合国仲裁和平解决南海问题的政策，表示美国正式支持2016年海牙国际仲裁庭作出的裁决，拒绝接受中国在南海的权利主张。蓬佩奥说，"世界不会允许北京把南海当成其海洋帝国，美国和东南亚盟国站在一起并保护它们对海洋资源的主权。"

7月17日，美国两个航母战斗群再次在南海举行双航母演习。美国第七舰队称，"'里根'号航母打击群是海军唯一一个前沿部署的打击群，两个航母战斗群可形成世界上最有效和最机动的作战力量，对美国与地区盟友和伙伴国家的共同防御协定提供支持，促进整个印太地区的和平与繁荣。"接下来的7月19日，美国里根号航母打击群和日本海上自卫队、澳大利亚海军在南中国海和西太平洋举行联合军演。而"尼米兹"号航母打击群则于20日与印度海军在印度洋安达曼-尼科巴群岛（ Andaman and Nicobar islands）附近海域进行了联合演习。

面对美方南海政策的改变和军事威慑，中方不甘示弱。除表示强烈不满和坚决反对外，据中国国防部发言人任国强7月30日对外宣布的消息，中国的H-6G和H-6J远程轰炸机最近参加了在南海上空的高强度演习，演习包括夜间起降和模拟远程攻击。不过，任国强同时称，此次演习是中国军队加强战备的常规行动的一部分。

有分析认为，美军在南海展示威慑力旨在表明，美国并未因疫情所困无暇顾及其他，可以应急的手段与战略选项有很多且富有弹性。

在台海方面，随着6月以来中国军机频繁进入台湾的防空识别区，美军也增加了在台海出现的频率。台湾中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑在接受德国之声采访时曾指出，台湾已然成为中美角力的试验场，就像在南海一步步扩张军事基地一样，中共也有意一步步压缩台湾的战略反应空间。不过，美方显然一直密切关注着中方的一举一动。美军海上巡逻机增加了在台海出现的频率，美军加油机也多次飞越台湾领空，甚至曾和解放军军机在空中对峙。此外，美国军舰今年还7次通过台湾海峡，最近一次是在6月4日。

中美在南海和台海的动作表明，双方都保持着相当的警觉，并维持着相互进行军事威慑的局面。

北京心理包袱似乎更大

相比中美之间擦枪走火，中方智囊似乎更担心美方进一步跟中国脱钩。中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣近日发表评论称，中方应该对中美关系进一步恶化做好心理准备。他7月26日在名为"政委灿荣"的个人微博上发短视频表示，"事实上有个不好的信号来了，特朗普总统出来讲，他准备关更多的中国外交机构。可能我们得做好心理准备，就是中美关系可能不是我们设想的那么也基于理性，它有很多非理性因素。所以可能对关系恶化要做好心理准备。甚至我看现在有些媒体人开始讲，中美可能爆发某种军事摩擦，尽管我们不愿意。我们肯定不愿意有军事摩擦，不愿意有新冷战。"他避而不谈中美意识形态和价值观上的根本矛盾，而是将矛头指向美方某些人："因为对方有一批人，身居高位，甚至关键位置上的人纯心要整你。所以从现实主义的角度出发，从维护国家利益高度出发，我们现在大概是这样，就是争取最好的结果，但是要准备应对最恶劣的情况。"

在闭馆事件之后，近日已有迹象显示，中国官方也有意通过将抨击矛头"缩小"到针对"少数美国政客"，将中美根本性冲突降级为美国大选年的"特殊现象"来淡化矛盾。中国外交部发言人汪文斌7月28日点名谴责说，"近来，蓬佩奥多次在南海问题上发表抹黑、攻击中国的言论。我们不禁要问，美方一些政客是否正试图在南海挑起事端？"中国驻英大使刘晓明7月30日对新闻界表示，"变得独断的不是中国。而是太平洋另一端想发起对中国的新冷战，因此我们必须作出回应。我们对任何冷战都没有兴趣。我们对任何战争都没有兴趣。"他说，"我们知道今年是选举年"，暗示美方因此拿中国当替罪羊。刘晓明还称，"我们一直告诉美国，中国不是你们的敌人。中国是你们的朋友，你们的伙伴。"当被问及中美关系是否已经恶化到无法修复的地步时，刘晓明说:"我不认为我们已经越过了不可回头的临界点。"

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