中美举行禁毒合作高级别会谈

2024年6月20日 2024年6月20日

美国和中国于周四（6月20日）举行禁毒合作高级别会谈。中方表示芬太尼问题根源在美国，但“中方愿在物资管控、情报共享、执法和打击跨国犯罪等方面给予全力支持”。