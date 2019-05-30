中美主播辩论16分钟 央视仅文播428字

（德国之声中文网）刘欣和翠西·里根（Trish Regan）越洋电视辩论引起众人关注。原先中国外交部发言人陆慷表示央视CGTN将直播，还说希望大家都看一看」。但随后CGTN在官方微博表示，因为版权问题取消直播。

里根一开始就说，从「中共党营的CGTN主播刘欣的说法，就知道中共和中国在想什么」。但刘欣立刻回应澄清说自己不是中共党员，不是替政府说话，上节目是要表达自己的意见。在两人交锋中，里根也质疑中国涉嫌嫖窃美国高科技智慧财产权，以及中国不放弃以开发中国家名义持续向世界银行借贷，也问刘欣如何定义「中国国家资本主义」。

但是以上内容都被央视文播省略。只留下里根问刘欣有关中美贸易的看法以及部份内容。

刘欣是怎么回答的?

1.中国涉嫌嫖窃美国高科技智慧财产权？

刘欣说，的确有智财权被窃问题，但是中国政府在着手处理了，各地都会有这个问题。偷窃是个案。美国也有这样的问题，美国公司也是告来告去。不能说就是中国偷窃。她认为这种说法一点帮助都没有。

2.中国不放弃以开发中国家名义持续向世界银行借贷？

劉說，确实有人说中国变得很强大，中国也不想当经济侏儒。中国并不是一直想当弱小国家，也希望变得强大。但重点是如何定义发展中国家。她强调中國當然不想只當發展中國家，但是中國有14億人口，比美國多得多。以定義來看，中國還是發展中國家。劉回頭說中國對於聯合國与国际组织貢獻良多。

3.如何定义「中国国家资本主义」？

劉說在中國的社會主義下，還是實行有中國特色的市場經濟。國家企業扮演重要卻很小的角色。外界以為中國什麼都是國家控制，但其實不然，像是數據显示80%的勞工都是為私人企業工作。

起源

刘欣和翠西·里根（Trish Regan）在社交媒体隔空舌战后，约定举行一场罕见的电视辩论。福克斯商业频道（Fox Business）是特朗普最喜欢的一个新闻平台。

中国国际电视台CGTN英语节目主持人刘欣在《欣视点》公开反驳了翠西·里根在节目中针对中国的观点。

在里根指责中国每年从美国窃取高达6000亿美元的知识产权后，刘欣指责里根鼓吹经济战争言论 。里根马上在节目中回应"中国正在发起一场针对美国的全面信息战，最新目标是我本人！"她也在推特上对刘欣发出挑战要来一场"关于#trade的诚实辩论"。

刘欣回应说，我不想玩扔泥巴的游戏。她答应进行辩论，这场约辩将在美国时间周三晚间20：00举行（北京时间周四早晨）。

在本周二举行的例行记者会上，中国外交部发言人陆慷甚至也针对这场"中美女主播约辩"表了态：「我和大家一样很关心，希望大家都看一看。」

曾经的选美小姐与曾经的演讲冠军

福克斯频道网站资料显示，今年46岁的翠西·里根是外交关系委员会成员，她毕业于哥伦比亚大学，获得历史学士学位文凭。据美媒报道，里根曾在1993年赢得赢得新罕布什尔州小姐，并代表该州参加了1994年美国小姐的竞选。她在福克斯担任主播前，还曾在CBS、CNBC、彭博电视任职。

根据中国媒体报道，央视主播刘欣毕业于南京大学外语学院，获得英语语言文学士。她曾在1995年参加中国首届大学英语演讲，并在比赛中夺冠。1996年，她再次获得世界英语联合会举办的世界英语演讲比赛冠军。她1997年加入央视，担任编译、记者和主播。

网民也在辩论

中美两位女主播的你来我往受到中国网民关注，刘欣1996年在伦敦参加演讲的视频片断也被广泛转发。

网友对这场辩论发出不同评论。一名推特用户说："如果中国不实时同步直播，不删减，就没有必要与为政府背书的记者进行辩论。 否则，经过编辑的版本，只会是共产党宣布胜利。"

也有微博网友对网络管制提出质疑："解释一下为什么官方媒体能上推特，普通民众却不能上？"

夏立民/文木/王凡/凝炼 （法新社等）