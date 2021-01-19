 中美世卫交锋  中国驳斥检讨报告不符事实 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

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时政风云

中美世卫交锋  中国驳斥检讨报告不符事实

世界卫生组织执行委员会本周起举行一连九天会议，中国19日为其新冠疫情对策辩护，声称去年已第一时间通报世卫，反斥日前出炉的独立小组报告「与事实不符」。

WHO | World Health Organization

在1月19日的世界卫生组织执行委员会会议上，中国代表驳斥世卫独立小组18日批评中国在新冠疫情初期未采取更有效地行动防止疫情扩散的说法。

（德国之声中文网）在1月19日的世界卫生组织执行委员会会议上，中国卫健委官员孙阳（音译：Sun Yang）表示：「面对未知的新型冠状病毒，中国马上把疫情情况通知世界卫生组织，在可能的最早时间分享病毒基因排序，以及采取了最全面、透彻、严谨的预防与控制措施。」

USA | Vereinte Nationen Helen Clark

该独立小组由纽西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）领导。

在前一天，由世卫委派的独立小组发表中期报告，指出中国官员应该在去年1月份采取更有效的公共卫生措施，来防止初期的新冠疫情扩散。该小组也批评世界拖延至去年1月30日才宣布全球进入国际紧急状态，令警报系统未能发挥作用。

该独立小组由纽西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）领导。中国卫健委代表孙阳反驳，这份报告的部分段落「与事实不符」以及存在「延误的表述」，要求国际社会理性客观看待中国的努力。

DW.COM

由世卫秘书长谭德塞指派的独立小组18日针对新冠疫情调查发布报告，除了表示中国政府在疫情初期应该更有效的抑制疫情扩散外，也批评世卫拖延宣布全球进入国际紧急状态。

世卫领导的独立专家小组正在武汉试图厘清新型冠状病毒的来源。他们在1月14日抵达武汉后，先隔离两周，在这期间，他们先与中国同行举行电话会议。

1月14日，世界卫生组织10名专家从新加坡飞抵武汉，着手调查新冠病毒的起源。由于病毒起源问题已经被高度政治化，因此专家团并不确定调查工作是否会受到中国当局的阻碍。学术界指出，病毒溯源工作往往要耗费许多年的时间。

美国则呼吁会员国领导世卫组织的改革，包括检视是否增加拨款。美国卫生部全球事务办公室主任格瑞斯比（Garrett Grigsby）在会上说：「我们有责任为世卫组织和其他国际组织提供工具，让它们高效、独立和透明地工作。」

格瑞斯比补充：「我们必须临危不乱，即便我们正在对抗全行大流行和致力复苏经济。」他在发言时也提及台湾的抗疫经验和贡献，认为应该让台湾以观察员身份参与世卫工作。

而英国则代表七国集团发言指出，任何世卫组织的改革都要「有抱负和建基于健全的证据上」。

新冠疫情最初在中國武漢爆发，超过一年以來已经累计夺去200万人的生命。世卫组织高级应急专家瑞安（Mike Ryan）日前预计，全球的新冠病亡人数将很快突破每周10万人。

Phoebe Kong/杨威廉（路透社等）

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