中美世卫交锋  中国驳斥检讨报告不符事实

（德国之声中文网）在1月19日的世界卫生组织执行委员会会议上，中国卫健委官员孙阳（音译：Sun Yang）表示：「面对未知的新型冠状病毒，中国马上把疫情情况通知世界卫生组织，在可能的最早时间分享病毒基因排序，以及采取了最全面、透彻、严谨的预防与控制措施。」

该独立小组由纽西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）领导。

在前一天，由世卫委派的独立小组发表中期报告，指出中国官员应该在去年1月份采取更有效的公共卫生措施，来防止初期的新冠疫情扩散。该小组也批评世界拖延至去年1月30日才宣布全球进入国际紧急状态，令警报系统未能发挥作用。

该独立小组由纽西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）领导。中国卫健委代表孙阳反驳，这份报告的部分段落「与事实不符」以及存在「延误的表述」，要求国际社会理性客观看待中国的努力。

美国则呼吁会员国领导世卫组织的改革，包括检视是否增加拨款。美国卫生部全球事务办公室主任格瑞斯比（Garrett Grigsby）在会上说：「我们有责任为世卫组织和其他国际组织提供工具，让它们高效、独立和透明地工作。」

格瑞斯比补充：「我们必须临危不乱，即便我们正在对抗全行大流行和致力复苏经济。」他在发言时也提及台湾的抗疫经验和贡献，认为应该让台湾以观察员身份参与世卫工作。

而英国则代表七国集团发言指出，任何世卫组织的改革都要「有抱负和建基于健全的证据上」。

新冠疫情最初在中國武漢爆发，超过一年以來已经累计夺去200万人的生命。世卫组织高级应急专家瑞安（Mike Ryan）日前预计，全球的新冠病亡人数将很快突破每周10万人。

Phoebe Kong/杨威廉（路透社等）

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