中美“不太可能发生军事冲突”？

（德国之声中文网）中美两国都指责对方加剧南海和区域紧张。2021年年初，英国《金融时报》等媒体引述消息人士称，美国及其盟国的情报显示，中国军机1月23日曾模拟打击位于南中国海的罗斯福号航母编队。

今夏，美国海军多次派遣战机和航母前往南中国海争议海域，中方对此一再发出严厉警告。9月初，美舰驶入"美济礁"12海里内，中方也称派兵警告驱离。在此背景下，对于中美在南海发生军事冲突的担忧升温，这也与台海局势一样是外界关注的一个焦点话题。

据《南华早报》9月26日报道，中国智库"知远战略与防务研究所"（简称"知远所"）的专家近日评估称，中美发生军事冲突的风险相对较低。多年来，两国军队之间存在广泛互动，这有助于确保克制。

根据其网站说明，知远所是一家独立战略和防务研究机构，为国家有关机构及决策者提供独立、客观的战略与政策建议。《南华早报》在报道中指出，由中国退役将领组成的该智库周四（9月23日）发布的报告指出，美国在有争议的南海地区突袭中国的可能性 "相对较低"，因为所有各方都不愿意承担战略风险。

报告说，尽管美国海军在南中国海地区"拥有更为强大的两栖远征舰队，但十多年来，美军更倾向于使用一艘阿利-伯克导弹驱逐舰在争议水域进行航行自由行动"，同时表示美国在新冠疫情期间缩减了其在该地区的军事存在。

报道还援引北京国际军事行动法研究中心主任田士臣说，中美两国的目的都不是发动武装冲突。他表示，美军在南中国海倾向于采取战略威慑和战术挑衅策略，以向中方施压。

另一名熟悉中国军方的消息人士也对《南华早报》表示，中方一直通过多种渠道与美国军方保持联系，以防止出现任何误判。

美方 "不会突然袭击"

不久前，《华盛顿邮报》记者在其新书《危险》（Peril）中透露，美国最高军事将领米利（Mark Milley）为避免特朗普失控攻打中国，曾两度密电北京，保证不会对中国发动突然袭击。

相关报道提到，五角大楼官员了解到，中国害怕美国的攻击，可能将美国的行动，例如计划中的军事演习，误解为作战准备。为了安抚中国人，在特朗普不知情的情况下，米利打电话给李作成将军，向他保证美国没有计划对中国发动任何"突然袭击"。

（南华早报等）

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