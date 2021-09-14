 中美“不太可能发生军事冲突”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2021

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时政风云

中美“不太可能发生军事冲突”？

一段时间以来，针对中美在南海、台海发生军事冲突的担忧升温。不过一个中国军事智库近日指出，尽管中美存在大量分歧和广泛竞争关系，但是两国之间发生军事冲突的风险仍然较低。

US-Zerstörer USS Benfold

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美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）于7月25至26日访问中国，这是中美两国继充满火药味的阿拉斯加交锋之后的第二次高层会面。此次舍曼之行有哪些看点，会谈是否达到双方预期效果，中美关系将何去何从？德国之声对美国著名中国问题专家赵穗生教授进行了专访。

97岁的基辛格认为，中美这两个经济、军事和科技大国间的冲突，带来的风险比当年美苏冷战要大得多。他表示，美国的对华政策必须双管齐下：既坚守美国的原则，同时保持持续的对话、寻求合作领域。

中国向南中国海海域发射的几枚称为“航母杀手”的弹道导弹引起了广泛关注。这些所谓的“航母杀手”战力究竟如何？英国《简氏防务周刊》的亚太专家多明贵兹(Gabriel Dominguez)就此接受了德国之声采访。

迅速崛起的中国，正在挑战现有霸主美国的地位；同处亚洲的印度，其与中国之间的利益冲突也日益明显。中国与这两个大国之间的军事冲突是否注定要发生？德语报刊以长篇评论分析了这一话题。

特朗普的几名高参心腹在不同的场合都对中国说过火药味很浓的狠话，甚至有5到10年内必将开战的说法。有学者认为，中美开战可能性几乎为零。而中方外长王毅的最新表态，也显示中国绝对不想和美国开战。

（德国之声中文网）中美两国都指责对方加剧南海和区域紧张。2021年年初，英国《金融时报》等媒体引述消息人士称，美国及其盟国的情报显示，中国军机1月23日曾模拟打击位于南中国海的罗斯福号航母编队。

今夏，美国海军多次派遣战机和航母前往南中国海争议海域，中方对此一再发出严厉警告。9月初，美舰驶入"美济礁"12海里内，中方也称派兵警告驱离。在此背景下，对于中美在南海发生军事冲突的担忧升温，这也与台海局势一样是外界关注的一个焦点话题。

据《南华早报》9月26日报道，中国智库"知远战略与防务研究所"（简称"知远所"）的专家近日评估称，中美发生军事冲突的风险相对较低。多年来，两国军队之间存在广泛互动，这有助于确保克制。

根据其网站说明，知远所是一家独立战略和防务研究机构，为国家有关机构及决策者提供独立、客观的战略与政策建议。《南华早报》在报道中指出，由中国退役将领组成的该智库周四（9月23日）发布的报告指出，美国在有争议的南海地区突袭中国的可能性 "相对较低"，因为所有各方都不愿意承担战略风险。

报告说，尽管美国海军在南中国海地区"拥有更为强大的两栖远征舰队，但十多年来，美军更倾向于使用一艘阿利-伯克导弹驱逐舰在争议水域进行航行自由行动"，同时表示美国在新冠疫情期间缩减了其在该地区的军事存在。

报道还援引北京国际军事行动法研究中心主任田士臣说，中美两国的目的都不是发动武装冲突。他表示，美军在南中国海倾向于采取战略威慑和战术挑衅策略，以向中方施压。

另一名熟悉中国军方的消息人士也对《南华早报》表示，中方一直通过多种渠道与美国军方保持联系，以防止出现任何误判。

美国最高军事将领米利曾两度密电北京，保证美方不会突然开战

美国最高军事将领米利曾两度密电北京，保证美方不会突然开战

美方 "不会突然袭击"

不久前，《华盛顿邮报》记者在其新书《危险》（Peril）中透露，美国最高军事将领米利（Mark Milley）为避免特朗普失控攻打中国，曾两度密电北京，保证不会对中国发动突然袭击。

相关报道提到，五角大楼官员了解到，中国害怕美国的攻击，可能将美国的行动，例如计划中的军事演习，误解为作战准备。为了安抚中国人，在特朗普不知情的情况下，米利打电话给李作成将军，向他保证美国没有计划对中国发动任何"突然袭击"。

（南华早报等）

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