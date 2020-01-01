中美下周签贸协 特朗普: 选后才谈新贸协

(德国之声中文网) 中国政府周四 (1月9日) 表示，副总理刘鹤下周将代表中国前往华府，与美国签署第一阶段的贸易协议。然而，正当外界期待第一阶段协议能缓和持续将近两年的贸易战的同时，美国总统特朗普却也表示，第二阶段贸易协议的谈判必须等到今年11月的大选结束后才能展开。

中国商务部发言人高峰周四证实，应美国邀请，刘鹤将于1月13至15日前往华府与美方签署第一阶段贸易协议。高峰说:「双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。 关于第二阶段磋商，目前我没有更多信息可以向大家透露。」

此前，中美贸易代表已针对协议内容达成共识。 第一阶段协议内容将涵盖保护知识产权、食物与农产品的购买、金融服务与外汇交易以及解决争端的相关条文。此外，特朗普也取消了原订于去年12月对1600亿中国进口商品征收的关税。但美国仍保留最初对价值2500亿中国进口商品征收的关税。

美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 之前曾说中国已承诺会在接下来两年，此外增加价值2000亿美元的农产品与能源产品的进口。然而，中国商务部发言人高峰周四拒绝提供任何相关细节。

特朗普上周曾说他之后会亲自赴北京，针对下一阶段协议的内容展开协商，但高峰周四表示他无法针对第二阶段协议提供更多信息。但特朗普周四又改口说，第二阶段的协议要等到今年11月的美国大选后，才展开谈判。特朗普接受媒体访问时表示：「我希望能等到今年11月的选举后才展开第二阶段协议谈判，因为我认为我们能因此取得一个更好的协议。」

同时，特朗普也坦承他不确定美国农夫是否能完全供应中国大量提升的进口农业需求。他说：「我心中更大的疑问是，我不确定美国农夫能否提供这么大量的农作物。」专家认为，贸易战可能已使中美两国长期分化彼此的贸易关系。然而，在中国得应付经济成长趋缓与香港抗争的同时，中美贸易停战算是让习近平能暂时将注意力转移到其他议题上。

农产品进口能「达标」吗?

虽然美国称中国将于接下来两年额外进口价值2000亿的农产品与其他商品，但路透社报导，中国尚未表态是否顺应特朗普之前提出的要求，每年进口总值400亿至500亿的美国农产品。以下是中国过往从美国进口的农产品列表与数量：

大豆：贸易战开打前，中国进口的美国大豆总量大约占美国出口总量的60%。 而截至去年9月止，中国大约进口了价值40亿美元的美国大豆。

高粱: 中国自2008起开始进口美国高粱，进口总量在2015年达到了21.15亿美元。 然而，中国的美国高粱进口量也自该年开始下滑。中国政府数据显示，中国在2019年1月至11月期间进口了约1.39亿美元的美国高粱。

猪肉：自从非洲猪瘟爆发后，中国提升了美国猪肉的进口量。美国猪肉出口至中国与香港的总量在2019年1月至11月间提升了49%，总额约11.8亿美元。

牛肉：在经历14年的空窗期后，中国自2017年起重新开始进口美国牛肉，但中国仍对美国牛肉进口施行一些限制。中国与香港在2019年1月至11月间的美国牛肉进口总额约7.46亿，跟2018年的总量比起来下滑了19%。

玉米：2011年到2013年间，中国进口的美国玉米总量排在全球前五，但自从中国国内的玉米产值提升后，中国便不再是美国玉米的主要进口国。中国在2019年1月至11月间进口了约5285万美元的美国玉米。

稻米：中国是全球最大稻米产国，所以他们通常只进口非常小量的美国稻米。2017年，中国进口了约75万美元的美国稻米，而2019年1月至11月间，中国进口了约16.5万美元的美国稻米。

家禽肉：中国去年11月解除长达五年的美国家禽进口禁令。数据显示，中国2013年进口了约5亿美元的美国家禽。

小麦：中国是全球第二大的小麦出口国。近年来，中国成为全球第三大美国硬红春麦进口国。

农业器具：部分专家认为，中国可能将农业器具纳入其美国进口农业产品的总额。 2019年1月至10月间，中国进口了约2亿美元的美国农业器具。

杨威廉/洪沙 (法新社、路透社)