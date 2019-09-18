中美下一个角力场:台湾

(德国之声中文网) 美国众议院4日以415票赞成、0票反对通过《台北法案》。议长佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明强调，「美国与台湾站在一起」。
她说:「台湾是该地区的重要盟友和民主伙伴。今天，国会通过《台北法》，再次重申我们对自由，开放和民主台湾的坚定支持。」
她强调，这个法案将透过维护和提升台湾在国际舞台上的地位支持台湾对民主的承诺。此外，法案生效后，美国会鼓励盟国和伙伴加强与台北的外交关系，「确保台湾在包括联合国在内的国际决策桌上享有一席之地」。
此外，美国在台协会主席莫健（James Moriarty）5日拜访台湾总统蔡英文时也表示，在蔡的第二任期间，美国将「加倍努力」确保台湾能够踏上世界舞台。
他以防疫为例，指出台湾目前仅有42例确诊和1例死亡病例，强调「台湾采取严格，透明和实证的方法来遏制疾病，证明了民主制度的力量。」他也说:「这也让全世界看到台湾可以为国际组织带来的价值。世界各国将从台湾的知识、经验和慷慨中受益。」
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《台北法案》
这项由美国共和与民主两党参议员提出的法案提到，若有国家对台湾採取不利行动，将授权美国国务院降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。法案也要求美国与世界各国政府交涉，支持台湾在外交上的认受性，以及加强对台非官方关係。
这项法案名为「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act），由共和党的卢比奥（Marco Rubio）、加德纳（Cory Gardner），以及民主党的马基（Ed Markey）、梅嫩德茨（Bob Menendez）提出。目的是回应中国近期以「施压和霸凌手段」迫使台湾邦交国接连断交，希望增强台湾的国际地位。
自蔡英文2016年上任台湾总统以来，至今已经有5个邦交国与台湾断交，转投中国阵营。最近一次是在8月，萨尔瓦多宣布与台湾结束外交关係，当时美国国务院称会因而重新检视美萨关係，但没有交代细节。
这个法案也强调美台互为重要经贸伙伴，呼吁双方进一步增强关系。
有份提出法案的共和党参议员加德纳（Cory Gardner）今年5月访问台湾，并与总统蔡英文会面。
美议员﹕台邦交国或归零
共和党的加德纳在新闻稿中表示﹕「美国会以任何方法支持台湾。...这项法案向那些考虑转投中国的国家发出强烈讯号，这麽做是有后果的。」
卢比奥强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见，这项法案重申美国对美台关係的承诺，呼吁国会尽快通过法案。
而民主党的马基警告﹕「在北京的利诱下，如果美国不採取反制策略，台湾的邦交国可能由17个归零。」梅嫩德茨则强调美国是台湾最亲密的国际伙伴，此法案表达美国国会对台湾的承诺，以保障持久和互惠互利的美台关係。
「特朗普政府应该加入我们，向那些被中国扩张主张霸凌的地方發出清晰讯息，美国会继续是盟友的可靠和长久伙伴。」
邹宗翰/杨威廉/李芊 (综合报道)
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
貝里斯
又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。
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台湾还有哪些邦交国？
圣文森
全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
圣克里斯多福及尼维斯
又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
圣露西亚
又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
史瓦帝尼
又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
帕劳
又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
诺鲁共和国
又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣