中美下一个角力场:台湾

(德国之声中文网) 美国众议院4日以415票赞成、0票反对通过《台北法案》。议长佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明强调，「美国与台湾站在一起」。

她说:「台湾是该地区的重要盟友和民主伙伴。今天，国会通过《台北法》，再次重申我们对自由，开放和民主台湾的坚定支持。」

她强调，这个法案将透过维护和提升台湾在国际舞台上的地位支持台湾对民主的承诺。此外，法案生效后，美国会鼓励盟国和伙伴加强与台北的外交关系，「确保台湾在包括联合国在内的国际决策桌上享有一席之地」。

此外，美国在台协会主席莫健（James Moriarty）5日拜访台湾总统蔡英文时也表示，在蔡的第二任期间，美国将「加倍努力」确保台湾能够踏上世界舞台。

他以防疫为例，指出台湾目前仅有42例确诊和1例死亡病例，强调「台湾采取严格，透明和实证的方法来遏制疾病，证明了民主制度的力量。」他也说:「这也让全世界看到台湾可以为国际组织带来的价值。世界各国将从台湾的知识、经验和慷慨中受益。」

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《台北法案》

这项由美国共和与民主两党参议员提出的法案提到，若有国家对台湾採取不利行动，将授权美国国务院降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。法案也要求美国与世界各国政府交涉，支持台湾在外交上的认受性，以及加强对台非官方关係。

这项法案名为「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act），由共和党的卢比奥（Marco Rubio）、加德纳（Cory Gardner），以及民主党的马基（Ed Markey）、梅嫩德茨（Bob Menendez）提出。目的是回应中国近期以「施压和霸凌手段」迫使台湾邦交国接连断交，希望增强台湾的国际地位。

自蔡英文2016年上任台湾总统以来，至今已经有5个邦交国与台湾断交，转投中国阵营。最近一次是在8月，萨尔瓦多宣布与台湾结束外交关係，当时美国国务院称会因而重新检视美萨关係，但没有交代细节。

这个法案也强调美台互为重要经贸伙伴，呼吁双方进一步增强关系。

美议员﹕台邦交国或归零

共和党的加德纳在新闻稿中表示﹕「美国会以任何方法支持台湾。...这项法案向那些考虑转投中国的国家发出强烈讯号，这麽做是有后果的。」

卢比奥强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见，这项法案重申美国对美台关係的承诺，呼吁国会尽快通过法案。

而民主党的马基警告﹕「在北京的利诱下，如果美国不採取反制策略，台湾的邦交国可能由17个归零。」梅嫩德茨则强调美国是台湾最亲密的国际伙伴，此法案表达美国国会对台湾的承诺，以保障持久和互惠互利的美台关係。

「特朗普政府应该加入我们，向那些被中国扩张主张霸凌的地方發出清晰讯息，美国会继续是盟友的可靠和长久伙伴。」

邹宗翰/杨威廉/李芊 (综合报道)