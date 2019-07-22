 中美上海谈判 贸易战引中国失业潮? | 经济纵横 | DW | 25.07.2019

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经济纵横

中美上海谈判 贸易战引中国失业潮?

中美近来的谈判锁定华为许可证和美国农产品购买。 不过双方在美方要求中方进行结构性改革，和北京呼吁取消关税等重大议题上仍存有分歧。现在双方已经同意30日在上海碰面。习近平领导的25人高层领导小组也预计在本月召开经济季度会议。中国经济增长是否能止跌回升?

Symbolbild China Mitgliedsstaat der WTO (Imago)

交通银行和海通证券的研究人员估计，贸易战已经使中国丧失了70万-120万个就业岗位。

(德国之声中文网) 根据《南华早报》，中国国际金融公司（CICC）发表报告表示，自去年7月以来，中国制造业总就业人数减少约500万，其中约180万到190万与美中贸易战相关。

报告提到:「如果中美贸易摩擦升级，制造业就业将面临更大的挑战。政府应该实施更强有力的反周期调整和结构改革，以实现就业的稳定。」

中金经济学家易峘和梁红周三(7月24日)在一份报告中指出，500万个岗位流失占全口径制造业就业的3.4%，占全国总就业人数的0.7%。报告还指出，就业下降不仅受贸易战影响，还受到国内结构调整和周期性因素的影响。

报导内容提到，该报告的数据截止于5月底，因此未纳入美国对2000亿美元中国商品税率从10%上调至25%的影响，这意味着实际失业规模可能会更大。

中金的研究指出，受关税影响最大的制造行业是计算机和通讯设备，去年11个月就业人数净减4.9%。这与美国对中国科技公司，包括电信巨头中兴通讯和华为的严格审查有关。另外，橡胶塑料行业的就业下降3.8%，电气机械行业下降2.8%，金属行业下降2.6%。

此外，由于运营成本上升和美国关税的影响，一些跨国公司也关闭了部分或全部在中国的工厂。索尼移动于3月关闭其北京工厂，而韩国手机制造商三星预计将于9月前关闭其惠州工厂。

Japan G20 Gipfel in Osaka | Donald Trump und Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

美国总统特朗普上个月与中国国家主席习近平会晤时，两人同意在恢复谈判间，延迟对剩余的3千亿美元中国进口产品征收关税。

中美重启面对面谈判

白宫在周三(7月24日)的一份声明中表示，美国财政部长姆努钦和贸易代表莱特希泽将于7月30日在上海与中国国务院副总理刘鹤会谈。

姆努钦说:「在我们达成交易之前，还会再举行一些会议。」他表示不可能一次解决所有问题，但重回谈判桌是很重要的。

白宫在声明中说，讨论将涵盖知识产权、强制技术转让、非关税壁垒、农业、服务、贸易逆差以及如何执行后续协议等问题。

白宫经济顾问库德洛23日称，美国高级官员将前往中国进行贸易磋商，恢复陷入停滞的谈判。他说这是一个好兆头，并表示北京很快就会开始购买美国农产品。

日前，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦和中国谈判代表通电话后，两人强调北京允诺购买更多美国农产品。

库德洛说:「当我看到这个消息时，就觉得应该会有一趟中国行。我们真心希望中国很快就会开始购买农产品。 这首先是整体交易的一部分，再来也是善意的表现。 」

彭博社援引匿名人士称，美国贸易代表莱特希泽和美国高级官员将于下周一(7月29日)前往上海。还说中国要求将会议办在上海而不是北京。

延伸阅读:中国派出新战将 投资者叹贸易战终点遥远

Flaggen USA China (Getty Images/AFP/G. Baker )

彭博社报导内容提到，中方预计由国务院副总理刘鹤和强硬派中国商务部长钟山代表谈判。

买不买是关键

华盛顿也不断放话，希望中国尽快购买美国农产品。不过美方迟迟等不到回应。美国农业部长珀杜23日表示，由于贸易战带来的伤害，美国政府计划支付给农民至少每英亩15美元的费用，并将在本周结束前公布160亿美元的援助计划。

作为特朗普关键选区的美国农民，在美中贸易战中受到的打击最严重。其中，大豆是美国最有价值的农产品出口，到2018年，对中国的出口量降至16年来的最低水平。

国际货币基金组织周二报导，贸易紧张局势显然对全球经济造成了影响，将2019年全球贸易增长的预测下调0.9个百分点至2.5％，也警告称更多的美中关税、汽车关税或无序脱欧可能进一步减缓增长，削弱投资并扰乱供应链。

国际货币基金组织称，美国关税升级和外部需求疲软正给中国经济带来压力。 中国经济已经处于结构性放缓的中期。 其预计中国经济2019年将增长6.2％，2020年增长6.0％，每年约下降0.1%。

夏立民/杨威廉 (路透社等)

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中国派出新战将 投资者叹贸易战终点遥远

当各界都在观望中美何时会重启贸易谈判时，美国总统特朗普周二表示，中美仍需要许多时间来达成贸易协议，并再次提到对剩余价值3250亿的中国商品征收关税的可能性。 (17.07.2019)  

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