中缅边境动荡之际 中国军舰访问仰光

（德国之声中文网）中国军方发布的一份声明称，本周二，中国海军导弹驱逐舰 "淄博 "号和导弹护卫舰 "荆州 "号在缅海军"德彬瑞梯"号护卫舰引导下抵达仰光迪拉瓦码头。





中国军方的声明还表示，这支由孙波大校率领，包括一艘补给舰和七百名官兵在内的舰队将对缅甸进行为期四天的访问。

缅甸《环球新光报》报道称，这支来自中国的特混舰队还将同缅甸"进行海军安全演习"。

这些中国舰只隶属于中国海军第44批护航编队。2008年之后，第44批护航编队曾在亚丁湾和索马里海域执行打击海盗的任务。上个月曾有人在阿联酋看到这支舰队。

2022年底，中国取消了严格的清零防疫政策之后，中国海军同东南亚各国的防务交流活动明显趋于频繁。本月， 中国同越南海军举行了2005年以来的第35次北部湾联合巡逻行动，此外，中国军方还同老挝武装力量开展了边境防御方面的交流活动。



此次中国海军访问缅甸之际，缅甸军政府正在中缅边境一带同当地少数民族反叛武装发生激战。中国对边境局势表示担忧，并呼吁缅甸尽快实现停火。

中国军方的《解放军报》报道称，上周六开始，中国军队在中缅边界中国一侧举行了实弹演习，并已为"任何紧急情况做好了准备"。此次截至周二的军事演习本来是年度常规训练计划的一部分，但《解放军报》称，缅甸边境冲突已经造成了人员伤亡，已使"当地安全局势变得更加复杂。"

（路透社）

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