中缅官员会面之际 上百辆卡车边境遇袭

（德国之声中文网）据缅甸官方媒体周五（11月24日）报道，一队从中国向缅甸运送货物的卡车在叛乱分子的袭击中起火燃烧。该地区当前局势日益严峻，引起邻国中国的担忧，北京呼吁缅甸实现和平与稳定。

就在车队于木姐镇（Muse）遇袭当下，中国驻缅甸大使陈海正于缅甸首都内比都与缅甸外交部长丹瑞（Than Swe）等军方官员会面，就双边关系以及「边境地区稳定与法治合作」进行谈话。

缅甸官媒《缅甸环球新光报》报道称：「由于这次的恐怖行动……在258辆载有家庭用品、消费品、服饰和建筑材料的车辆中，约120辆被大火烧毁。」该报提及一个月前向军政府发动攻击的反叛联盟。

其中一支反叛部队的发言人李卡温（音译，Li Kyar Win）否认烧毁卡车队伍，称他们没有发动会「破坏人民利益」的袭击。

百万人流离失所 中国要求公民撤离

缅甸军方正在努力应对自2021年政变夺权以来所面临的最大规模协同攻势，该国军方已失去对东北部和国内其他地区的几个城镇和军事哨所的控制。

中国寻求中缅边境实现和平稳定

联合国表示，由于战事激增，该国各地已有200多万人流离失所。此外，中国大使馆也已要求缅甸北部地区的中国公民撤离。

本周稍早，老街镇（Laukkai）一辆试图逃离战火的车辆遭火箭弹击中，造成多人死亡，而军政府和反叛部队则相互指责对方发动了袭击。

中国驻缅甸大使馆周五晚间发布通知，称由于安全风险「较高」，要求滞留在老街镇的中国公民尽快撤离。

中缅能否保持良好关系？

在最近的反叛武装攻势之前，中国和缅甸官员已在边境地区对经营网络诈骗中心的犯罪团伙展开了打击，中方指责这些犯罪团伙欺骗了许多中国人。作为打击行动的一部分，缅甸本月移交了数万名中国籍嫌疑人。

自缅甸军方于2021年夺权以来，中国一直支持缅甸军方。但另一方面，中国当局多年来与缅甸东北部的民族力量也保持着复杂的关系。这些民族势力往往不受中央政府的控制，因此，缅甸对中国可能插手支持一些反叛民兵一直存有怀疑。

上周末，数十名民族主义抗议者聚集在仰光市区的中国大使馆外，举着批评北京的标语，这是自缅甸全面镇压异见人士以来一次罕见的集会。其中一张海报用英语写道：「我们要求中国政府不要支持缅北的恐怖组织。」

缅甸军政府发言人苏敏敦事后表示，抗议者反对的是叛乱分子。他没有提及抗议者呼吁中国不要支持反叛部队，仅指责西方媒体试图破坏缅甸与中国的关系。

（路透社）

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