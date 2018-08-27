中纪委新招：AR动漫劝诫官场

（德国之声中文网）"对中央精神口号式、机械式传达"、"我都喊了一年口号了？"、"领导今天心情不好，你明天再来！"，"前任领导画的大饼，我不负责！"--近日，中央纪委国家监委网站推出了一个不无幽默的AR漫画情景剧系列，每集不超过两分钟，人物形象鲜明，言简意赅，还颇有趣味性，主题全都围绕"整治形式主义官僚主义"这一中央精神。从中国共产党新闻网到今日头条等众多网站都纷纷对这一系列动漫加以转载。

"整治形式主义官僚主义"的提法早已不是一朝一夕。去年年底，中国官媒就报道，习近平做出纠正"四风"重要指示："纠正'四风'不能止步，作风建设永远在路上。"今年9月，中纪委办公厅印发《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神 集中整治形式主义、官僚主义的工作意见》，宣布全面启动集中整治形式主义、官僚主义工作。

历史学家、政治时评人章立凡认为，这一轮"运动"的开启皆因中国官场上"懒政怠政"的问题日益突出。他说："六年来的反腐败运动可能造成了体制内懒政怠政的现象。大家没有动力。因为对国家机器来讲，腐败也是一种润滑剂。以前体制内是拿钱办事。但反腐败斗争没有从根本解决中共一党专政这一根本的体制问题，党的权力不受监督。这种情况下，如果腐败变得风险比较大的时候，大家就选择既不拿钱，也不办事，造成的后果就是国家机器运转越来越慢。"

章立凡认为，中共领导层已经感到体制运转不灵、"政令出不了中南海"的危险，并试图通过纪律检查、内部监督的方式来解决，这样的手法其实在毛时代就以"除三害"的形式出现。但是，在"所有媒体都是党的喉舌，既没有媒体监督、也没有民间的监督，党内又不许妄以中央"的情况下，"不去从体制上找原因，而是把责任归咎于干部办事不力，形式主义、官僚主义，其实是舍本逐末。"

培养""共产主义接班人"

虽然是"舍本逐末"，但在宣传手法上，中纪委显然表现出了与时俱进的能力，并且把目光瞄准了年轻一代。章立凡认为，以生动形象的动漫形式来配合政令，目的在于在年轻人中扩大影响，着力培养"共产主义接班人"。

他说："（这是针对）体制内年轻的官员、干部，新党员。因为老的肯定是懒政怠政，因为他们都明白这个体制是怎么回事。新人可能还会做中国梦。可能还会觉得有奔头，对这个体制有期盼。因为这个体制的前途和他们的仕途是挂钩的。"

形式上的改良

中纪委9月罗列的要集中整治的"12类形式主义官僚主义"包括"对中央精神只做面上轰轰烈烈的传达，口号式、机械式的传达"，"在工作中空喊口号，热衷于做秀造势"，"做表面文章、过度留痕"，"便民服务单位和政务服务窗口态度差、办事效率低"等等。

章立凡认为，在整顿官场的重磅文件和循循善诱的AR动漫之后，会有一些官员受到惩治，以"杀鸡儆猴"，但体制造成的问题并不会得到解决。

"讲为人民服务这一套没人信了。可能只有利益驱动还能起一点作用，反腐败斗争让做官也变成一个高风险职业，不过权力本身也还是有诱惑力的，因为权力本身可以产生利益的交换……现在搞这一套本身也是一种形式主义，形式上人们可能照办，当做一个上面交给的任务，当做一个小小的运动来搞。但实际未必有效。除非他敢于搞政治体制改革。但政治体制改革现在基本没有可能。"