中纪委发文誓言反腐 16次提"金融"

（德国之声中文网）中纪委网站2月23日发表了措辞强硬的《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》一文。文中除了提到要严肃惩处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的"两面派""两面人"和搞政治团伙、小圈子和利益集团的腐败分子外，还称"要坚决查处政治问题与经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境"等等。

据统计，在这篇3500多字的文章中，16次点名金融，8次提及央企。

路透社在报道中指出，近年来，中纪委的腐败调查让许多政府和共产党官员落马，包括警察和司法部门的官员，从中纪委这篇新反腐文章的措辞可以看到，习近平标志性的反腐运动正日益转向企业部门。

包凡去哪儿了？

2021年10月，作为清除金融业腐败党员的一部分，中纪委高调启动对国家银行和保险监管机构的调查。 上周，投资银行华兴资本的创始人、投资银行家包凡突然失踪，震惊了整个商业界，这也是一系列中国高管突然从公众面前消失的最新案例。

52岁的亿万富翁包凡是中国科技企业投资界知名人物，此前曾参与滴滴和快的、美团和大众点评、58同城和赶集网的合并。华兴资本集团成立于2005年，2018年在香港交易所上市。据《金融时报》报道，四名知情人士透露，包凡失踪前几个月在筹备将自己的部分财富从中国内地和香港转移到新加坡。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 指控高官 彭帅在哪 今年11月初，中国网球明星彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。11月21日，国际奥会发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 昔日“大炮” 重判18年 2020年2月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。3月12日他被中共北京市纪委带走，其长子、秘书亦被纪委控制。此后“任志强”三个字成为网络敏感词。4月7日，中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会发布消息，任志强涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。7月23日任志强被开除出党。9月22日，任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 探访武汉 消失一年 去年1月，律师、公民记者陈秋实在武汉封城之际赶往当地，表示与武汉同胞共同进退，要将武汉的声音传递出去。他曾前往武汉中心医院实地探访。2月7日，陈秋实户籍地青岛的警方通知陈秋实的家人，指其已于2月6日下午被国保带走并接受医学隔离。去年10月初，香港媒体称陈在青岛，但尚处于被取保候审的限制状态，无法对外联络。今年9月30日，陈秋实重新在推特发文，并客串好友徐晓冬在YouTube的节目，直播中他的神态愉悦，但身形明显略瘦，提到这段经历时已淡出政论圈，仅简单表示有的能说，有的不能说，懂得都懂。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 新疆旅游 警方逮捕 2018年年底，长期旅美的中国摄影师卢广到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，家人接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。2019年9月9日，卢广的妻子透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。但有熟悉卢案的人士表示，卢妻受到了警方的压力。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 部长失踪 妻子报案 2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去北京出差后就失踪了。10月7日，孟的妻子在里昂举行新闻发布会向国际社会求救。同一天，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。次年3月，孟宏伟被开除出党。去年1月，孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 严厉封杀 秘密关押 2011年4月3日，中国艺术家艾未未准备经由香港至台湾筹备他的个人艺术展，但在北京首都国际机杨被北京警方带走。这之后他被秘密关押81天并接受警方调查。后来中国官方称，由于艾未未认罪态度良好、积极配合警方调查，加之身患慢性疾病，最后以“取保候审”名义将其释放，宣布艾“实际控制”的发课文化发展公司需补交1522万元税款和罚金。《纽约时报》报道称，从2011年4月3日至2015年7月，中国大陆当局无理由、无手续扣押艾未未护照。



(路透社、金融时报）

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