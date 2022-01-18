中纪委全会落幕一周后“三只老虎”被打

中共中央纪委、中国国家监察委周一对外通报，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生严重违纪违法被开除党籍；原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣严重违纪违法被开除党籍；最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥严重违纪违法被开除党籍和公职。
（德国之声中文网）上周，十九届中央纪委六次全会在北京召开。中共中央总书记习近平在会上发表讲话时说：“必须坚持以雷霆之势反腐惩恶，打好自我革命攻坚战、持久战。”
一周后，中纪委国家监察委对外通报“连打三虎”。
自2013年习近平上台以来，根据中国官方对外通报的信息，已经有超过100万大大小小官员在反腐运动中落马。批评人士认为，习近平借反腐运动肃清政敌。
周一中纪委国家监察发布的通告被指措辞“极其严厉”。通报中称，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生“政治上彻底蜕变”“寡廉鲜耻”；原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣“丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚，妄议党中央大政方针， 热衷迷信活动”；最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥“背弃初心使命，丧失理想信念，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查， 搞迷信活动”。
另外，这3人均非法收受巨额财物并利用职务便利和影响力为他人谋利。
这3名高官全部被开除党籍，孟祥还被开除公职。
公告中称，这3人被收缴违纪违法所得；涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
中共二十大将在今年秋季召开，各级党委换届以及中共二十大代表选举将在夏季完成。
十九届中央纪委六次全会公报中指出，“坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，迎接党的二十大胜利召开”。
新华社近日也发表评论说：“腐败是中共长期执政的最大威胁，反腐败是一场输不起也决不能输的重大政治斗争。”
（综合报道）
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