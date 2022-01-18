中纪委全会落幕一周后“三只老虎”被打

（德国之声中文网）上周，十九届中央纪委六次全会在北京召开。中共中央总书记习近平在会上发表讲话时说：“必须坚持以雷霆之势反腐惩恶，打好自我革命攻坚战、持久战。”

一周后，中纪委国家监察委对外通报“连打三虎”。

自2013年习近平上台以来，根据中国官方对外通报的信息，已经有超过100万大大小小官员在反腐运动中落马。批评人士认为，习近平借反腐运动肃清政敌。

周一中纪委国家监察发布的通告被指措辞“极其严厉”。通报中称，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生“政治上彻底蜕变”“寡廉鲜耻”；原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣“丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚，妄议党中央大政方针， 热衷迷信活动”；最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥“背弃初心使命，丧失理想信念，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查， 搞迷信活动”。

另外，这3人均非法收受巨额财物并利用职务便利和影响力为他人谋利。

这3名高官全部被开除党籍，孟祥还被开除公职。

公告中称，这3人被收缴违纪违法所得；涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中共二十大将在今年秋季召开，各级党委换届以及中共二十大代表选举将在夏季完成。

十九届中央纪委六次全会公报中指出，“坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，迎接党的二十大胜利召开”。

新华社近日也发表评论说：“腐败是中共长期执政的最大威胁，反腐败是一场输不起也决不能输的重大政治斗争。”

习近平“打虎记” “老虎苍蝇一起打” 2012年年底中共十八大上，习近平接任中共总书记以来，曾多次强调腐败已威胁到中共的存亡，并发起“老虎苍蝇一起打”的反腐运动。有分析人士则认为，反腐运动的主要目的可能是祛除异己，巩固习近平的权力。

习近平“打虎记” “世纪宣判” 十八大召开前，中国全国人大常委会已宣布罢免薄熙来的十一届全国人大代表职务。近一年后，济南市中级人民法院公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。德国之声评论员冯海音认为，中国前政治之星被判终身监禁。这一判决比预期严厉，所传递的信息是：自立山头，不被容忍。

习近平“打虎记” “小老虎” 2013年5月，中纪委称，中国国家发改委副主任刘铁男因涉嫌严重违纪接受调查。新华社在短评中称其为“蛀虫”。政论学者陈子明认为刘铁男充其量算只“小老虎”。三个月后，中国最高人民检察院决定对刘铁男立案侦查并采取强制措施。

习近平“打虎记” 周永康"心腹大秘" 2013年6月，中共中央纪委证实四川省文联主席郭永祥涉嫌严重违纪，已接受组织调查。郭永祥曾长期担任周永康（图中）秘书。中国知名学者姚监复当时向德国之声分析表示，郭永祥充其量是只"大苍蝇"，当局拍向他时确有指向前中共中央政治局常委周永康之意。

习近平“打虎记” 首名被调查的中共第十八届中央委员 2013年9月，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏被指涉嫌严重违纪，已接受调查。《新苏黎世报》就此指出，前中共中央政治局常委周永康是石油系统出身，根据中共行事惯例，曾主管政法系统的周常委有可能成为总书记习近平关于反腐斗争中的一头“老虎”。

习近平“打虎记” 媒体：周永康被调查 2013年12月，路透社援引多名和中共高层有联系的消息人士报道称，中国前政法委书记及中共中央政治局常委周永康（图最右）目前处于软禁状态，中共正在就其涉嫌腐败展开调查。“政法委沙皇”周永康被调查，也剥夺了退休常委的“免死金牌”。

习近平“打虎记” 首名落马的副国级官员 2014年6月，中共中央纪委宣布，中国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，已接受调查。苏荣成为十八大以来首名落马的副国级官员。中国媒体报道，苏荣的落马“引起江西官场地震”。

习近平“打虎记” 军中“大老虎” 2014年6月，去年卸任中央军委副主席、前年卸任中共中共政治局委员的徐才厚因严重违纪被共产党开除党籍。路透社指出，徐才厚是目前中国被指控涉嫌腐败的级别最高的军队官员，因为涉及解放军总后勤部前副部长谷俊山贪污案，徐才厚此前被软禁数月。新华网6月20日报道称，十八大以来，共计有30只“老虎”被打掉。

习近平“打虎记” 官方宣布周永康落马 据7月29日新华社消息，鉴于周永康（图左）涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤向德国之声表示，从目前的信息来看，只谈及周永康严重违纪，并未确定其是否触犯刑律，严重违纪只适用于中共家规，接下来有待观望未来周永康的命运走向。



（综合报道）

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