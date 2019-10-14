中称进口70万吨美猪 各界谨慎观望中美贸协

(德国之声中文网) 中国外交部发言人耿爽周二 (10月15日) 表示，中国公司今年已向美国购买了70万吨的猪肉与70万吨的高粱，但美国政府的数据却显示中国进口的美国猪肉量少于70万吨。

除了表示中国已进口了70万吨的猪肉与高粱外，耿爽也称中国今年已向美国进口了32万吨棉花、23万吨小麦与2000万吨大豆，中国也将加快采购美国农产品。 此前，美国总统特朗普不断要求中国进口更多美国农业产品，强调这是终结贸易争端的其中一个关键。 另一方面，非洲猪瘟已导致上百万中国猪死亡，迫使中国在关税很高的情况下，仍然得进口美国猪肉。

特朗普上周五 (10月11日) 表示，中国已同意进口价值400亿到500亿的美国农业产品，而也是双方在第一阶段协议中达成共识的项目之一。 美国普查局的贸易数据显示，今年1月到8月间美国出口了62.8万吨的高粱，而美国农业署的每周出口数据则显示中国今年进口了约30万吨美国猪肉，而2020年付运的猪肉总量则是约13.5万吨。

中美在猪肉进口数据上的差异让专家质疑美国的每周出口数据是否包含了猪胴(猪屠体)的出口量，因为中国进口商一向偏好进口猪胴。 一名美国农业署的官员告诉路透社，各界对出口数字是否包含猪胴出口都感到疑惑。 他说：「目前确定的是猪肉出口数字包含分割猪肉，但我们必须弄清楚当大多数人在计算出口量时，他们是否把猪胴出口量也算进去。 」

中国进口商上周进口了1万8千吨的美国猪肉，而2020年的美国猪肉付运量则会是12.3万吨，创下单周美国猪肉进口的新纪录。 中国的海关数据显示，中国今年前九个月总共进口了133万吨的猪肉，比去年同期成长了43.6%。

另一方面，美国农业署确认目前已出口了118万吨大豆到中国，但分析师警告中国公司下订的美国进口商品未必全部都会确实送抵中国。 独立农业咨询公司中美商品数据分析黄杰恩 (Jim Huang) 警告，中国企业预订的美国农产品可能不会全部发货。 他告诉路透社：「今年并非所有的猪肉都将交付给中国，部分预定可能会在晚些时候取消。 」

亚太财政部长谨慎乐观

亚太经济合作组织成员国的财政部长周二 (10月15日) 表示他们对中美终结贸易战的可能性感到「谨慎乐观」，而他们也预期中美两国会在下个月于智利举行的峰会签署第一阶段协议。 上周末，美国总统特朗普在中美两国贸易谈判代表结束新一轮的贸易谈判后，宣布中美两国已达成了第一阶段的协议。

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 周一 (10月14日) 则说中美官员接下来两周将持续透过电话来确认第一阶段协议中的细节。亚太经济合作组织各国的财政部长周二在智利首都圣地亚哥进行会晤，主要讨论中美两国下个月签署完整贸易协议的可能性。

智利财政部长拉瑞恩 (Felipe Larrain) 表示如果中美两国能在下个月达成完整协议，这将是个很重要的里程碑。 虽然他对中美贸易谈判进程有一定程度的乐观，但他也警告规划与愿意签署协议的想法是一回事，但双方是否真的签署协议又是另一回事。 他说：「所以对某些人来说，他们仍对中美贸易谈判抱迟疑态度。 」

目前只知第一阶段协议的内容包含智能产权、财金服务与币值等议题，而美国也同意取消原订于本周展开提高关税的计划，但华盛顿仍有可能在12月对更多中国进口商品征收关税。 纽西兰财政部长罗伯森 (Grant Robertson) 警告各界别太过乐观看待上周的进展。 他说：「我们应该认知到中美两国在签署第一阶段协议前，仍必须确认相关细项。 但对全世界来说，终结贸易战是很重要的一件事。 」

国际货币基金组织周二表示，中美贸易战将使2020年的全球经济缩水0.8%，但停战能降低贸易战对全球经济带来的伤害。 他们呼吁两国的谈判代表找寻解决贸易战的方法。

杨威廉/夏立民 (路透社, 法新社)