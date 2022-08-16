中称其战机俯瞰澎湖 台军方：这不是真的

(德国之声中文网) 中国军方东部战区发布的短片中，能够看到预警机、战斗机起飞的画面，随后的一组镜头则是澎湖列岛的俯瞰画面。短片配发文字称，台湾周边海空域的联合战备警巡和实战化演练"是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑"。拍摄短片的东部战区飞行员还明显进行了变焦操作，将澎湖列岛的影响进一步"拉近"。
路透社报道，台湾空军司令部作战副参谋长董培伦认为，中国方面发布这样的短片"是中国的信息战"，"用认知战的夸张伎俩来显示它离澎湖有多近--这不是真的。"
台湾中央社也援引台军高层观点指出，8月15日台海能见度上佳，因此在台海中线高空也可清晰看见澎湖列岛，而中国军方使用相机长焦镜头"压缩营造近迫感，为认知作战手段"，台军因此呼吁民众切勿误以为中国战机抵近澎湖。
台湾军方8月15日晚间发布的当天周边空域动态指出，当天共发现4架歼16战机逾越台海中线南端。董培伦对路透社强调，正运用各项监侦措施，"均能有效应对敌情、确保国家安全、请民众放心"。
中国官媒嘲讽台军"粉饰太平"
在8月16日的中国外交部例行记者会上，有媒体也提到了东部战区这段短片。外交部发言人汪文斌只是简短回应说："你提到的具体问题建议向中国国防部来了解。我要告诉大家的是，中方为维护国家主权和领土完整采取的坚定举措，台独分裂势力是会感受得到的。"
同一天，中国官媒《环球时报》则在其官网上刊登了一篇文章，嘲笑"台军又把岛内民众当傻子了"。该文认为，台军公布的"空情动态图"显示中国军机"只是略微飞过台海中线"，台军高层也在暗示澎湖列岛俯瞰图其实是在中线附近拍摄，这都是台军方的"粉饰太平"行为。该文作者认为，"靠相机的长焦镜头营造不出这样的压缩感、近迫感"；而台军高层试图证明解放军军机没有靠近澎湖列岛，"实在是把岛内民众都当傻子"，"解放军在台岛周边海空域的联合战备警巡和实战化演练已经常态化，台军这种自欺欺人的鸵鸟政策还能持续多久？"
台湾在澎湖设有空军基地。图为2020年9月，蔡英文前往该基地视察
美国国会众议长佩洛西8月2日访问台湾后，台海局势骤然紧张，中国军方以连续多天在台湾周边的大规模军演作为反制措施，并且宣布今后将进行"常态化海空警巡"。8月14日，美国国会又一个议员代表团抵台访问，中国军机15日的跨越台海中线行为也被认为是对该代表团发出的警告。
(路透社、中央社)
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训
美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
东部战区实施远程火力实弹射击
8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空
日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
真的？假的？
8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军军舰与台湾兰阳号对峙
8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉
5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
台国防部：“解放军未进入领海领空”
8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势
白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
台湾“天雷操演”即将登场
台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突
台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。
-
中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军东部战区宣布完成联合军事行动
中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。