中称其战机俯瞰澎湖 台军方：这不是真的

(德国之声中文网) 中国军方东部战区发布的短片中，能够看到预警机、战斗机起飞的画面，随后的一组镜头则是澎湖列岛的俯瞰画面。短片配发文字称，台湾周边海空域的联合战备警巡和实战化演练"是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑"。拍摄短片的东部战区飞行员还明显进行了变焦操作，将澎湖列岛的影响进一步"拉近"。

路透社报道，台湾空军司令部作战副参谋长董培伦认为，中国方面发布这样的短片"是中国的信息战"，"用认知战的夸张伎俩来显示它离澎湖有多近--这不是真的。"

台湾中央社也援引台军高层观点指出，8月15日台海能见度上佳，因此在台海中线高空也可清晰看见澎湖列岛，而中国军方使用相机长焦镜头"压缩营造近迫感，为认知作战手段"，台军因此呼吁民众切勿误以为中国战机抵近澎湖。

台湾军方8月15日晚间发布的当天周边空域动态指出，当天共发现4架歼16战机逾越台海中线南端。董培伦对路透社强调，正运用各项监侦措施，"均能有效应对敌情、确保国家安全、请民众放心"。

中国官媒嘲讽台军"粉饰太平"

在8月16日的中国外交部例行记者会上，有媒体也提到了东部战区这段短片。外交部发言人汪文斌只是简短回应说："你提到的具体问题建议向中国国防部来了解。我要告诉大家的是，中方为维护国家主权和领土完整采取的坚定举措，台独分裂势力是会感受得到的。"

同一天，中国官媒《环球时报》则在其官网上刊登了一篇文章，嘲笑"台军又把岛内民众当傻子了"。该文认为，台军公布的"空情动态图"显示中国军机"只是略微飞过台海中线"，台军高层也在暗示澎湖列岛俯瞰图其实是在中线附近拍摄，这都是台军方的"粉饰太平"行为。该文作者认为，"靠相机的长焦镜头营造不出这样的压缩感、近迫感"；而台军高层试图证明解放军军机没有靠近澎湖列岛，"实在是把岛内民众都当傻子"，"解放军在台岛周边海空域的联合战备警巡和实战化演练已经常态化，台军这种自欺欺人的鸵鸟政策还能持续多久？"

美国国会众议长佩洛西8月2日访问台湾后，台海局势骤然紧张，中国军方以连续多天在台湾周边的大规模军演作为反制措施，并且宣布今后将进行"常态化海空警巡"。8月14日，美国国会又一个议员代表团抵台访问，中国军机15日的跨越台海中线行为也被认为是对该代表团发出的警告。

(路透社、中央社)

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