中秋未到 “贝碧嘉”先行 上海取消航班

走了“摩羯”，来了“贝碧嘉”：中国气象局已经发布台风橙色预警，这可能将成为数十年来登陆上海的最强台风。航班取消，景点关闭——上海及周边地区民众的中秋小长假可能要在风雨中度过。

（德国之声中文网）台风“贝碧嘉”（Bebinca）逼近华东沿海，给已经开始中秋假期的中国民众出行带来不便。上海浦东和虹桥机场已经取消了当地时间15日20点以后的所有航班。

据气象部门预测，“贝碧嘉”预计在周日夜晚到周一清晨之间在上海及周边地区沿海登陆，登陆强度最高可达强台风等级，或成为1949年以来登陆上海的最强台风。中国媒体“澎湃新闻”报道称，1949年至2023年之间，一共有10个台风登陆上海，登陆上海时多数为强热带风暴级。

此前从海南岛过境的台风“摩羯”已经造成灾害（图为海口居民在风雨中步行） 图像来源: Pu Xiaoxu/Xinhua/IMAGO

中国国家应急管理部周六进行了专题会议，研究部署重点地区防汛防台风工作。受“贝碧嘉”的影响，15日至17日，预计江淮、江汉东部和江南东北部将有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

9月17日是中国传统节日中秋节，而大部分中国民众已于周日开始了为期三天的连假。据官方新华社周六报道，小长假期间预计将有7400万人次乘坐中国铁路出行。

台风“摩羯”已经给海南岛的中秋假期旅游造成影响（图为文昌） 图像来源: Zhang Liyun/Xinhua/picture alliance

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应急管理部强调，中秋假期期间“出行人员多、流动性大，安全风险突出”。除了航班取消之外，上海迪士尼乐园、上海锦江乐园、上海野生动物园等知名景点也都在周日下午临时关闭，停止运营。

中国气象总局联合发布了台风橙色预警，建议民众避免人群聚集，船只应尽快返回港口，有风险的建筑物应予以加固以抵御强风。

上海市政府强调，台风大风对户外作业、交通出行、设施农业、在建工程等有严重影响，致灾风险很高，提醒市民特别加强防范。

（法新社、路透社等）

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