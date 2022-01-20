中石油子公司倒卖原油1.8亿吨 被调查处理

（德国之声中文网）据官媒新华网报道，中国国家审计署发现，中石油集团下属燃料油公司存在倒卖进口原油问题。报道称经调查， 2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以"调和燃料油"名义销售给山东滨化集团，中石油倒卖进口原油行为由此而始。据查，多年来中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业。

报道指，中石油倒卖进口原油违反《行政许可法》等法律法规和原油成品油管理相关规定，严重违反国家产业政策，"严重扰乱了油品市场秩序，助长了违规地炼企业落后产能盲目发展，助长了一些地方违规审批地炼项目，破坏了公平竞争的市场环境，间接造成了国家财政税收的流失"。

中石油集团主要领导被指在此期间严重失职失责，负有相应责任。报道称，有关部门"对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴"。

媒体报道没有说明违规交易涉及的金额以及追缴款项的数额。

中石油周四（1月20日）早间公告称，中石油燃料油有限责任公司是中石油全资子公司。中石油表示"始终积极配合调查，认真核查公司内控体系，完善公司原油贸易相关制度，完成有关问题整改"。该集团称目前公司生产经营未受影响。

中石油（CNPC）是中国最大的石油企业，属综合性能源公司，旗下业务有油气业务、石油工程等，员工人数超过124万。2021年中石油连续5年位列《财富》世界500强第4名。

就在一周前的1月12日，中石油发布2021年年度业绩预增公告显示，与2020年相比，中石油预计2021年实现归属于股东的净利润将增加人民币710亿元～750亿元，增长374%~395%，创7年来最好水平。2021年前三季度，中石油实现营收1.88万亿元，同比增长31.8%；净利润751.22亿元，同比大增646.4%。

据近日中国国家统计局和中国海关总署发布的数据，中国2021年原油生产量为1.9898亿吨，（2020年原油生产量1.95亿吨），去年原油进口量为5.1298亿吨（2020年的进口量为5.439亿吨）。

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日常生活中 处处有石油 垃圾成山 根据加利福尼亚大学的一项研究，全球每年产生的塑料垃圾有3.8亿吨，其中仅有9%被回收利用。其余的被烧毁或送到垃圾填埋场，研究人员估计，到2050年，全球各地每天产生的垃圾将达到340亿吨。

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日常生活中 处处有石油 重复利用 联邦环境局指出，德国是欧洲最大的塑料垃圾生产国。单户住宅购买的商品有独立包装， 网购邮寄的物品有塑料和泡沫包装，人在旅途，喝咖啡也会制造垃圾。汉诺威市率先推出2欧元、可重复使用的环保杯。

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（综合报道）

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