 中石油子公司倒卖原油1.8亿吨 被调查处理 | 经济纵横 | DW | 20.01.2022

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经济纵横

中石油子公司倒卖原油1.8亿吨 被调查处理

据中国媒体报道，中国石油天然气集团（中石油）因下属公司倒卖近1.8亿吨进口原油，被国务院联合调查组调查处理。

China Energieunternehmen CNPC

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伊朗石油部长周日表示，中国石油天然气集团公司撤出了在伊朗外海的价值50亿美元的天然气开发项目。同一天，伊朗外长扎里夫对一个议会委员会抱怨，美国的制裁影响了其它国家对伊朗的投资。

据新加坡《海峡时报》报道，马来西亚扣押了中国石油天然气管道局工程有限公司在马来西亚境内汇丰银行账户里的10亿林吉特（约合2.43亿美元）。这家公司是中石油管理局下属的投资子公司。

（德国之声中文网）据官媒新华网报道，中国国家审计署发现，中石油集团下属燃料油公司存在倒卖进口原油问题。报道称经调查， 2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以"调和燃料油"名义销售给山东滨化集团，中石油倒卖进口原油行为由此而始。据查，多年来中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业。

报道指，中石油倒卖进口原油违反《行政许可法》等法律法规和原油成品油管理相关规定，严重违反国家产业政策，"严重扰乱了油品市场秩序，助长了违规地炼企业落后产能盲目发展，助长了一些地方违规审批地炼项目，破坏了公平竞争的市场环境，间接造成了国家财政税收的流失"。

中石油集团主要领导被指在此期间严重失职失责，负有相应责任。报道称，有关部门"对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴"。

媒体报道没有说明违规交易涉及的金额以及追缴款项的数额。

China Korruptionsskandale CNPC

中石油周四（1月20日）早间公告称，中石油燃料油有限责任公司是中石油全资子公司。中石油表示"始终积极配合调查，认真核查公司内控体系，完善公司原油贸易相关制度，完成有关问题整改"。该集团称目前公司生产经营未受影响。

中石油（CNPC）是中国最大的石油企业，属综合性能源公司，旗下业务有油气业务、石油工程等，员工人数超过124万。2021年中石油连续5年位列《财富》世界500强第4名。

就在一周前的1月12日，中石油发布2021年年度业绩预增公告显示，与2020年相比，中石油预计2021年实现归属于股东的净利润将增加人民币710亿元～750亿元，增长374%~395%，创7年来最好水平。2021年前三季度，中石油实现营收1.88万亿元，同比增长31.8%；净利润751.22亿元，同比大增646.4%。

据近日中国国家统计局和中国海关总署发布的数据，中国2021年原油生产量为1.9898亿吨，（2020年原油生产量1.95亿吨），去年原油进口量为5.1298亿吨（2020年的进口量为5.439亿吨）。

  • Plastic bottles with cleaning products (picture-alliance/dpa)

    日常生活中 处处有石油

    清洁产品

    装有清洁产品的容器，其材质是由石油为基础的塑料。它轻便、不易变形且造价便宜。清洁剂里面也含有石油。过敏的人也可能会引发皮疹或痤疮。

  • Lemons

    日常生活中 处处有石油

    清洁小妙招

    化工清洁剂没有广泛使用以前，人们在很长时间里都会把柠檬当作清洁剂。柠檬酸具有与醋和碳酸氢钠相近的清洁功能，也不会像化学物质那样对人体有副作用。烤箱、烧烤架或者切菜砧板都可以用柠檬进行清洁。

  • A bag of trash

    日常生活中 处处有石油

    垃圾成山

    根据加利福尼亚大学的一项研究，全球每年产生的塑料垃圾有3.8亿吨，其中仅有9%被回收利用。其余的被烧毁或送到垃圾填埋场，研究人员估计，到2050年，全球各地每天产生的垃圾将达到340亿吨。

  • A straw pokes out of a plastic cup

    日常生活中 处处有石油

    对塑料吸管说不！

    欧盟委员会认为，人们只有改变自己的生活方式才能减少塑料垃圾的数量。该机构有意推出法令，禁止销售塑料餐具和吸管。这些物品容易生产、使用率不高就被扔掉，未来几个世纪，只会给地球带来负担。食品包装巨头利乐包Tetra Pak已经宣布该公司将生产纸质吸管。

  • Reusable coffee cups

    日常生活中 处处有石油

    重复利用

    联邦环境局指出，德国是欧洲最大的塑料垃圾生产国。单户住宅购买的商品有独立包装， 网购邮寄的物品有塑料和泡沫包装，人在旅途，喝咖啡也会制造垃圾。汉诺威市率先推出2欧元、可重复使用的环保杯。

  • A boy holds a plastic hose

    日常生活中 处处有石油

    印度在努力

    印度的塑料垃圾问题严重。 首都新德里已禁止使用一次性塑料。该国没有完善的垃圾处理系统，垃圾往往被烧掉，会释放出有毒的烟雾。

  • Dairy products in glass, enamel and ceramic containers

    日常生活中 处处有石油

    有意识地选择

    容器也可以更加环保。 在塑料时代来临之前，乳制品都是用玻璃瓶装的。消费者的选择对于塑料垃圾的减少具有决定性作用。

  • CDs

    日常生活中 处处有石油

    光盘回收

    每一张CD或者是DVD盘都含有大约30克的原油，每年全球各地生产的光盘大约有400亿张。每一张都含有聚碳酸酯、铝和漆。一些CD被扔掉，联邦环境局的数据显示，德国的回收率约为5％，回收之后它们可以成为眼镜架、电脑显示器外壳和车辆保险杠的材料。

  • A pump with a heel made of bioplastics (Fraunhofer Institut)

    日常生活中 处处有石油

    环保高跟鞋

    谁说高端品牌不关心生态问题？古驰Gucci的一些高跟鞋，鞋跟的材质是生物塑料。研究人员将木材、植物纤维和蜡结合在一起进行了液化。

  • A man and baby brush their teeth

    日常生活中 处处有石油

    一把好牙刷

    学习正确的刷牙方式非常重要，不仅仅要知道如何刷牙，还需要知道使用哪种刷子。普通牙刷由聚酰胺制成，聚酰胺是一种基于矿物油的产品，其中也包括了稳定剂、软化剂和染料。

  • Toothbrushes, toothcream and powder

    日常生活中 处处有石油

    回归自然

    猪鬃也可以制成牙刷。另外，用碳酸氢钠、椰子油、木炭以及姜黄、薄荷、丁香、鼠尾草、生姜混合的牙粉，与传统牙膏一样有效。

  • A stack of mattresses

    日常生活中 处处有石油

    环保床垫

    床垫的新市场？ 睡眠习惯、体重、过敏和材料偏好（弹簧、乳胶、天然橡胶或泡沫）都是挑选床垫需要考虑的因素。 大多数床垫都含有化石塑料， 生态床垫使用的则是向日葵油和蓖麻油制成的生物塑料。

  • A car is filled with gas

    日常生活中 处处有石油

    环保汽车

    原料是菜籽油的生物柴油仅适用于老旧的柴油发动机。生物天然气仅占燃料中的一小部分。汽车行业正在寻找石油的能源替代品。但这并不容易，电池的生产过程甚至也离不开石油。


 

（综合报道）

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